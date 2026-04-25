El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes su primera reunión al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en un encuentro que marcó el inicio de su conducción partidaria.

La actividad se realizó en la sede del PJ bonaerense, donde se proclamaron las nuevas autoridades y se delinearon los ejes de trabajo del espacio político. Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por dirigentes como Julio Alak, Verónica Magario y Andrés Larroque.

En su debut como presidente del partido, Kicillof planteó la necesidad de ampliar la base de afiliados, al señalar que una parte significativa del padrón está integrada por personas mayores de 60 años. También propuso un esquema de participación más abierto dentro de la estructura partidaria.

En paralelo, el encuentro incluyó definiciones políticas a través de un documento oficial difundido tras la reunión. En ese texto, el PJ bonaerense expresó críticas al gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

El documento también incorporó un pronunciamiento en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al rechazar su condena y plantear su liberación. En la misma línea, se incluyó un pedido por la situación judicial del ex ministro Julio De Vido.

Durante el encuentro, sectores internos impulsaron la moción para que el partido fijara una postura sobre la situación de Cristina Kirchner, iniciativa que fue respaldada por dirigentes vinculados a La Cámpora.

Además, el PJ bonaerense resolvió acompañar la movilización convocada por la CGT para el próximo 30 de abril, en el marco del Día del Trabajador.

La reunión se desarrolló en un contexto de tensiones internas y posicionamientos dentro del peronismo, en una etapa de reorganización partidaria con vistas a los próximos procesos electorales.