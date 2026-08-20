Kicillof contra el Gobierno de Milei: “Que vayan a estudiar Economía de nuevo”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, desembarcó este miércoles en Chaco con una intensa agenda política y sindical, en medio de su estrategia para ampliar su presencia fuera del territorio bonaerense y fortalecer su proyección nacional de cara a 2027.

El mandatario participó en Resistencia del acto de normalización de la CGT Regional Chaco, donde compartió escenario con el exgobernador y actual senador nacional Jorge Capitanich y con Héctor Daer, secretario de Interior de la central obrera. La actividad reunió a representantes de decenas de organizaciones sindicales.

Durante su discurso, Kicillof lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei y puso el foco en la situación económica de los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias.

“¿Qué macro va a andar bien si a la gente no le alcanza?”, cuestionó el gobernador bonaerense. Además, apuntó directamente contra el Presidente al responsabilizar a su programa económico por las dificultades que atraviesan distintos sectores.

Kicillof también sostuvo que muchas familias recurren al endeudamiento para afrontar gastos cotidianos y aseguró que la situación no puede explicarse únicamente como un problema entre particulares. En ese contexto, afirmó que la caída de los ingresos afecta tanto a trabajadores como a jubilados.

La visita a Chaco forma parte de la agenda federal que el gobernador viene impulsando para extender su armado político más allá de Buenos Aires. Además de la actividad sindical, su itinerario incluyó encuentros con intendentes, legisladores y referentes del peronismo chaqueño.

La jornada se completó con la presentación de su libro “De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El despliegue chaqueño se inscribe en una serie de recorridas con las que Kicillof busca ganar protagonismo dentro del peronismo y posicionarse en el escenario político nacional rumbo a 2027.