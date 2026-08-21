El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la apertura de investigaciones contra distintas billeteras virtuales por presuntos incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor. La medida alcanza a algunas de las principales plataformas financieras del país y, en caso de comprobarse irregularidades, podrían aplicarse multas de hasta $1.883 millones.

El anuncio fue realizado este jueves durante una conferencia de prensa junto al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. El Gobierno provincial vinculó la decisión con el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias.

Según informó Costa, solamente durante el primer semestre de 2026 la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.

Los reclamos están relacionados con presuntos incumplimientos de la normativa vigente y situaciones de acoso y hostigamiento a consumidores.

Frente a este escenario, la Provincia abrió expedientes de investigación y solicitó a las compañías que expliquen detalladamente cuáles son los criterios utilizados para establecer las tasas de interés y cómo se compone el costo financiero total que deben afrontar sus clientes.

Multas que podrían llegar a $1.883 millones

Costa explicó que las actuaciones ya se encuentran en marcha y que las empresas involucradas deberán presentar sus respectivos descargos.

Si durante el proceso se comprueba que existieron infracciones a la normativa de defensa del consumidor, podrían recibir sanciones económicas de hasta $1.883 millones y quedar obligadas a revertir los incumplimientos detectados.

Entre las prácticas señaladas por el Gobierno bonaerense aparecen cargos que no estarían especificados previamente, modificaciones de términos y condiciones que se considerarían aceptadas por el solo hecho de continuar utilizando una plataforma y situaciones vinculadas con la responsabilidad de los usuarios ante problemas de seguridad.

También se investigan mecanismos mediante los cuales las compañías podrían retener dinero de las cuentas para cobrar deudas correspondientes a otros contratos.

Kicillof apuntó al endeudamiento de las familias

Durante la presentación de las medidas, Kicillof calificó el escenario como una “situación de gravedad extraordinaria” y aseguró que el 60% de la población adulta se encuentra endeudada.

Además, sostuvo que cerca de seis millones de personas están en situación de mora y presentan dificultades para afrontar las obligaciones que contrajeron.

El gobernador responsabilizó por esta situación a la política económica del Gobierno nacional y sostuvo que muchas familias recurrieron al crédito para cubrir gastos cotidianos como alimentos, medicamentos y alquileres.

No es la primera medida adoptada por la administración bonaerense frente al aumento de la morosidad. A comienzos de julio, Banco Provincia había anunciado una reducción de tasas destinada a clientes con atrasos en el pago de sus deudas.

Ahora, el Gobierno provincial puso el foco sobre las billeteras virtuales y avanzará con las investigaciones para determinar si las compañías incumplieron las normas de protección a los consumidores.