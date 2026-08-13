El peronismo reunió a sus principales referentes en una sorpresiva cumbre realizada en la Ciudad de Buenos Aires. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a encontrarse en una misma mesa con el objetivo de acercar posiciones y definir una estrategia frente al futuro de las PASO de cara a las elecciones de 2027.

La reunión se realizó en un hotel porteño y también contó con la presencia de los gobernadores Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Además, participaron el senador y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora y los jefes de los bloques peronistas en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans.

Justamente Martínez y Mayans fueron quienes impulsaron la convocatoria. El eje central estuvo puesto en fijar una posición frente a la intención del Gobierno nacional de avanzar en el Congreso con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El PJ busca sostener las PASO

Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de defender las PASO. Dentro del peronismo consideran que las primarias pueden convertirse en una herramienta fundamental para ordenar las diferencias internas y construir una propuesta electoral amplia para competir en 2027.

La postura se contrapone con la estrategia del Gobierno de Javier Milei, que busca avanzar con la eliminación del sistema de primarias. Para los referentes reunidos, mantener esa instancia electoral permitiría resolver las candidaturas a través del voto y legitimar un eventual armado nacional.

La cumbre adquiere especial relevancia por la presencia conjunta de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, en medio de las diferencias que durante los últimos meses atravesaron al espacio. Apenas semanas atrás, otros intentos por reunir a sectores enfrentados del peronismo no habían conseguido concretarse.

Esta vez, quienes participaron aseguraron que el encuentro transcurrió en un clima distendido y con voluntad de acercar posiciones. Aunque la reunión no resolvió todas las diferencias internas, dejó una primera señal de coincidencia sobre uno de los debates electorales que marcará el camino hacia 2027.

La discusión por las PASO se convierte así en uno de los primeros puntos alrededor de los cuales los distintos sectores del PJ intentan construir una postura común, mientras comienzan a delinear la estrategia con la que buscarán enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales.