La visita de Axel Kicillof a San Juan pierde fuerza para octubre y noviembre empieza a ganar terreno como la fecha más probable para su desembarco en la provincia. El gobernador de Buenos Aires mantiene en agenda su llegada para encabezar un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), pero todavía resta definir el día y cerrar algunos aspectos de la organización local.

Uno de los motivos del corrimiento está relacionado con la agenda del mandatario bonaerense, que debe terminar de ordenar sus actividades de las próximas semanas. El otro factor es estrictamente local: la sede del MDF en San Juan todavía no está definida y continúan las conversaciones para conseguir un inmueble que esté a la altura de la movilización que esperan generar con la presencia de Kicillof.

Las negociaciones están concentradas principalmente en Capital. La intención es encontrar un espacio que no solamente funcione como sede política del sector, sino que también permita realizar allí el acto de inauguración y recibir a la cantidad de dirigentes y militantes que se espera que acompañen el desembarco del gobernador.

Por eso, los próximos días serán determinantes. En el armado sanjuanino confían en poder cerrar la sede y avanzar con su inauguración, un paso que podría concretarse antes de la llegada de Kicillof. Para esa actividad también se analiza la presencia de dirigentes nacionales del Movimiento Derecho al Futuro que integran el círculo de confianza del gobernador bonaerense.

La fecha definitiva, de todos modos, todavía no está confirmada. La expectativa es que quede delimitada una vez que Kicillof termine de ordenar su agenda y pueda establecerse el día disponible para viajar a San Juan. En ese escenario, noviembre aparece hoy con más posibilidades que octubre.

La llegada del gobernador bonaerense tiene además un peso político propio para el armado local del MDF. El espacio busca consolidarse en San Juan con la mirada puesta en 2027 y la presencia de Kicillof funcionaría como una señal de respaldo a la estructura provincial que viene construyéndose.

El desembarco también será leído dentro del escenario del peronismo sanjuanino, donde distintos sectores comenzaron a mover sus fichas pensando en la próxima elección. Por eso, más allá de la fecha, el interés sobre la visita está puesto en quiénes acompañarán al gobernador, qué nivel de convocatoria tendrá el acto y qué lugar ocupará San Juan dentro del armado nacional que impulsa el MDF.

Por ahora, la certeza es que Kicillof tiene previsto venir a la provincia. Lo que todavía está en discusión es cuándo. Octubre pierde terreno, noviembre aparece como la opción más probable y la definición queda atada a dos cuestiones: la agenda del gobernador y el cierre de la sede del Movimiento Derecho al Futuro en San Juan.

El analisis de las presencias

A la luz de lo ocurrido con Máximo Kirchner, la lectura política sobre la llegada de Kicillof estará puesta en quiénes serán invitados y quiénes finalmente asistirán. Será clave saber si estarán los dirigentes peronistas que acompañaron al hijo de Cristina y qué hará Sergio Uñac y el uñaquismo, después de mostrarse con uno de los principales críticos de Kicillof. También quedarán bajo la lupa los representantes de Rawson y Chimbas, los intendentes y los legisladores provinciales. Otro dato será la presencia sindical. En el acto de Máximo y Uñac hubo una ausencia de peso: la CGT. Ahora habrá que ver si con Kicillof ocurre lo mismo o si la central obrera y sus sindicatos deciden acompañar.