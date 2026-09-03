El Gobierno de la provincia de Buenos Aires pidió a Nación que declare feriado durante la visita del papa León XIV a Luján, prevista para noviembre. El planteo busca facilitar el operativo ante la multitud que se espera para una de las actividades centrales que encabezará el Sumo Pontífice durante su paso por Argentina.

La solicitud surgió este jueves después de una reunión encabezada por el gobernador Axel Kicillof junto a funcionarios bonaerenses, intendentes y representantes de la Iglesia. Durante el encuentro se analizaron tanto los preparativos para la visita papal como la organización de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, prevista para el 3 y 4 de octubre.

Uno de los principales argumentos para solicitar el feriado está relacionado con la logística y la seguridad. La Provincia anticipó que será necesario realizar cortes en rutas y autopistas y desplegar un importante operativo ante la llegada de fieles desde distintos puntos del país y países limítrofes.

“Para nosotros sería importante que ese día no sea un día normal porque va a ser un día complejo”, explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Además, aclaró que la eventual medida no necesariamente tendría que alcanzar a todo el territorio nacional.

La administración bonaerense trabaja junto con Nación, los municipios y la Iglesia en la preparación de la visita. Kicillof sostuvo que se trata de un acontecimiento histórico y aseguró que todas las áreas de su Gobierno estarán disponibles para colaborar con la organización.

La llegada de León XIV a Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda todavía debe recibir la aprobación definitiva del Vaticano, aunque contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Precisamente, Luján aparece como uno de los puntos centrales del recorrido. Allí se proyecta una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Este jueves, una comitiva integrada por representantes del Vaticano, Presidencia, Cancillería, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina recorrió el lugar para avanzar en los aspectos técnicos y logísticos.

La posibilidad de establecer un feriado o asueto durante la visita papal ya estaba siendo analizada por el Gobierno nacional a partir de un planteo de la Iglesia. Hasta el momento, sin embargo, la Casa Rosada no confirmó qué medida adoptará ni cuál sería su alcance territorial.