Axel Kicillof proyecta nuevas recorridas por el país para profundizar la construcción federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), luego del plenario que encabezó en Avellaneda. El gobernador bonaerense recibió invitaciones para visitar distintas provincias y sus armadores comenzaron a definir la agenda de actividades de los próximos meses, en medio de las diferencias que persisten dentro del peronismo.

La estrategia continuará después del viaje que Kicillof realizará esta semana a Nueva York. Una de las próximas paradas previstas es Río Negro, donde fue invitado para octubre a participar de una actividad en la región del Alto Valle. La convocatoria tiene participación de sectores sindicales vinculados a la CGT y al gremio de la sanidad ATSA.

Desde el MDF buscaron resaltar el alcance nacional que tuvo el encuentro realizado durante el fin de semana en Avellaneda. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que hubo representación de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El funcionario también adelantó que surgieron nuevas invitaciones luego del plenario, a partir de la presencia de intendentes, legisladores y dirigentes provenientes de distintos puntos del país. El objetivo del espacio es continuar ampliando su estructura por fuera de la provincia de Buenos Aires.

Distancia del kirchnerismo

El movimiento de Kicillof es observado con distancia por otros sectores del peronismo. En el kirchnerismo remarcaron que al encuentro de Avellaneda no asistieron gobernadores vinculados al espacio, entre ellos Ricardo Quintela, Gustavo Melella, Gildo Insfrán y Elías Suárez. Tampoco hubo un respaldo amplio de los bloques nacionales del peronismo.

El acto tuvo, en cambio, representación de intendentes de distintas provincias y dirigentes sindicales. Desde el kicillofismo sostienen que su estrategia busca construir una estructura política desde las bases y no únicamente mediante acuerdos entre las principales figuras partidarias.

El plenario también generó repercusiones en las redes sociales. Entre ellas apareció un gesto de la diputada provincial y dirigente kirchnerista Mayra Mendoza, quien dio “me gusta” a una publicación irónica sobre el encuentro encabezado por Kicillof.

La discusión por 2027

La estrategia electoral del peronismo para 2027 todavía no está definida. Entre las posibilidades que se discuten aparecen un acuerdo de unidad o una eventual competencia interna, condicionada además por el futuro de las elecciones primarias nacionales.

Kicillof evitó anunciar formalmente una candidatura presidencial durante el acto de Avellaneda, aunque sostuvo que está dispuesto a participar de la construcción de una alternativa nacional. Este lunes afirmó públicamente que su espacio está trabajando para enfrentar electoralmente a Javier Milei y señaló que busca ampliar la propuesta hacia sectores políticos, sociales, sindicales y empresarios.

El Movimiento Derecho al Futuro, mientras tanto, continuará con su despliegue territorial y las recorridas por distintas provincias durante los próximos meses, mientras el peronismo avanza hacia la definición de su estrategia para las elecciones de 2027.