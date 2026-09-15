Axel Kicillof prepara un nuevo movimiento dentro del peronismo con un acto previsto para este sábado en Avellaneda, donde buscará mostrar fuerza territorial y profundizar su construcción política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Aunque por el momento no anunciará una candidatura, desde su entorno anticipan que habrá señales en esa dirección.

La actividad se realizará en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico y formará parte del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que responde al gobernador bonaerense. Durante las últimas horas aparecieron afiches en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bajo la consigna “Organizar la Esperanza”.

El encuentro comenzará a las 11 y contará con diez espacios de debate dedicados a temas como educación, salud, ciencia, trabajo, producción, seguridad, obra pública, cultura y juventudes. El cierre quedará en manos de Kicillof, quien hablará luego de la elaboración de un documento final.

La construcción de Kicillof hacia 2027

Dirigentes cercanos al gobernador ya plantean públicamente que Kicillof debería ser candidato presidencial del peronismo y sostienen que, si existen distintas postulaciones dentro del espacio, la definición podría darse mediante una interna.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió este lunes que cada sector del peronismo avance con su propia construcción política antes de definir las candidaturas. “Hay distintos sectores en el peronismo que se referencian en distintos referentes y cada uno está haciendo su camino”, sostuvo Bianco.

El acto de Avellaneda llegará luego de una recorrida de Kicillof por Misiones, donde combinó actividades de gestión con señales políticas. Allí mantuvo encuentros con el gobernador Hugo Passalacqua y también participó de una actividad del PJ local.

La estrategia del kicillofismo busca consolidar al Movimiento Derecho al Futuro como uno de los sectores con peso propio dentro del PJ, junto al espacio de Cristina Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Desde el entorno del gobernador consideran además que la victoria del peronismo bonaerense en las elecciones legislativas provinciales del año pasado fortaleció su posición interna y le permitió ampliar su estructura política fuera de Buenos Aires.

Por ahora, Kicillof evita confirmar públicamente una candidatura y sostiene que el momento es de construcción política. Sin embargo, el acto del sábado aparece como una nueva instancia para mostrar respaldo de intendentes, sindicatos y movimientos sociales y avanzar en su posicionamiento dentro de la discusión nacional del peronismo.