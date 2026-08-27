El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este miércoles un plan de contingencia ante la llegada del denominado “Súper Niño”, un fenómeno climático que podría provocar lluvias más intensas y frecuentes durante los próximos meses. En ese contexto, advirtió sobre posibles consecuencias graves y reclamó al Gobierno nacional recursos para afrontar obras y emergencias.

Durante una conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof sostuvo que existe un 95% de probabilidad de que El Niño de este año alcance una intensidad muy fuerte. Según explicó, el período de mayor preocupación se extenderá entre septiembre y enero.

“No quiero generar alarma”, aclaró el mandatario, aunque señaló que la población debe saber que se aproxima un fenómeno que “puede tener manifestaciones muy graves”. En ese sentido, aseguró que la Provincia se prepara para el escenario de mayores precipitaciones, crecidas y posibles inundaciones.

Cómo se prepara Buenos Aires

Una de las principales medidas anunciadas es la creación, mediante decreto, de una Mesa Interministerial que trabajará en coordinación directa con los intendentes. El objetivo será articular planes de contingencia y emergencia en los municipios que puedan resultar afectados.

El plan contempla una inversión provincial de alrededor de $2,3 billones, principalmente destinada a infraestructura, además de recursos para áreas como Ambiente, Seguridad, Desarrollo Agrario, Desarrollo Social y Salud.

Kicillof remarcó que las autoridades deben estar preparadas “para el peor escenario”, aunque expresó su expectativa de que finalmente el impacto sea menor al previsto.

El reclamo de Kicillof a Milei

Durante la presentación, el gobernador también cuestionó al Gobierno de Javier Milei por la paralización de obras públicas y reclamó fondos que, según aseguró, Nación mantiene sin transferir.

En particular, mencionó unos $293.000 millones correspondientes al Fondo Hídrico y otros $2,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recursos que las provincias pueden utilizar para atender situaciones de emergencia.

Además, Kicillof confirmó que el próximo lunes viajará a La Pampa para reunirse con el gobernador Sergio Ziliotto. Ambos mandatarios prevén firmar convenios y coordinar acciones de prevención y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno climático.