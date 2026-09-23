El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició este martes 22 de septiembre su agenda en Nueva York con reuniones junto a representantes de fondos de inversión y grandes empresas. Entre los participantes estuvieron firmas vinculadas con la deuda bonaerense y compañías con intereses en sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología y tecnología.

Kicillof estuvo acompañado por los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Pablo López, además de integrantes del área de relaciones internacionales de la provincia. Según informó el Gobierno bonaerense, uno de los objetivos de la agenda fue presentar oportunidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura.

Fondos de inversión y deuda bonaerense

Según publicó Infobae, participaron representantes de diez fondos de inversión. Entre ellos estuvieron Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete. También asistió BlackRock, aunque el medio precisó que actualmente no posee bonos de la provincia.

El encuentro tuvo como uno de sus ejes la situación financiera bonaerense y el vínculo con tenedores de deuda. La administración provincial viene señalando que continuará cumpliendo los compromisos asumidos tras la reestructuración de sus bonos.

Después de esa reunión, Kicillof mantuvo un encuentro con representantes de más de 20 empresas con participación o intereses en la provincia y el país. Entre las compañías mencionadas por Infobae estuvieron Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Dreyfus.

Kicillof cuestionó la política económica de Milei

Antes de las reuniones financieras y empresariales, el gobernador participó de una actividad en The New School denominada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”.

Durante su exposición, Kicillof sostuvo que Argentina y América Latina tienen nuevas oportunidades en el escenario internacional, aunque cuestionó las políticas del Gobierno nacional. También planteó la necesidad de una política industrial que incluya tanto a grandes como pequeñas empresas y contemple empleo, ambiente y recursos naturales.

La visita de Kicillof coincide con la presencia del presidente Javier Milei en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque ambos desarrollan agendas separadas.

La agenda del gobernador también contempla actividades académicas y un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.