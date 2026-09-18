El peronismo tendrá este sábado 19 de septiembre dos actividades políticas encabezadas por espacios vinculados a Axel Kicillof y Sergio Massa, en momentos en que distintos sectores del Partido Justicialista discuten cómo ordenar sus candidaturas para las elecciones de 2027 y siguen con atención el futuro de las PASO.

Kicillof participará desde las 11 del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se realizará en la sede de Villa Domínico de la Universidad Tecnológica Nacional, en Avellaneda. Está previsto que el gobernador bonaerense sea el encargado de cerrar la actividad alrededor de las 15.

Durante el encuentro se realizarán mesas de trabajo sobre diez ejes, entre ellos producción y trabajo, obra pública, salud, seguridad, educación, ciencia y universidad, cultura, juventudes y políticas vinculadas con mujeres y diversidades. El MDF viene desarrollando actividades y recorridas fuera de Buenos Aires como parte de su armado nacional.

Mientras tanto, el Frente Renovador realizará desde las 12:30 un encuentro de su juventud, organizado por Malena Galmarini. Según la información difundida, la jornada tendrá espacios de debate sobre modelo de país, trabajo, inteligencia artificial y soberanía, además de talleres con dirigentes y especialistas.

La discusión por las PASO

Las actividades se producen mientras el peronismo sigue de cerca la discusión legislativa sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En agosto, Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y autoridades parlamentarias del PJ mantuvieron una reunión para analizar el sistema de primarias y coincidieron en defenderlo como mecanismo para ordenar las candidaturas de 2027.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, señaló posteriormente que dentro del espacio existe disposición para que los distintos sectores presenten candidatos en una eventual PASO, incluyendo la posibilidad de una competencia entre figuras como Kicillof y Massa.

Mientras esa discusión continúa en el Congreso, los distintos sectores del peronismo avanzan con sus propias estructuras territoriales y actividades políticas, aunque dirigentes de esos espacios vienen señalando públicamente que todavía no es momento de cerrar candidaturas presidenciales.