La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cerró este lunes su primera jornada de actividades en la Argentina con una cena privada junto a destacados empresarios en el Palacio Duhau, en el barrio porteño de Recoleta.

El encuentro fue organizado por el propio FMI y se desarrolló sin la participación de funcionarios del Gobierno nacional. La convocatoria reunió a una decena de referentes del denominado "círculo rojo" empresario, con representantes de sectores estratégicos como energía, finanzas, tecnología, comercio e inversiones.

Entre los asistentes estuvieron Eduardo Elsztain, presidente de IRSA; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE); Jorge Brito, presidente de Banco Macro y Genneia; Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina; Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá; Mariana Schoua, presidenta de AmCham; e Isela Costantini, asesora del directorio del Grupo ST.

Georgieva estuvo acompañada por integrantes de su equipo, entre ellos la jefa de misión del FMI para la Argentina, Joyce Wong; el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk; y el vicedirector del área, Luis Cubeddu.

La cena se realizó luego de una intensa agenda institucional que incluyó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, un encuentro con el Gabinete ampliado y una actividad con estudiantes universitarios.

Durante sus actividades oficiales, la titular del FMI reiteró su respaldo al programa económico impulsado por el Gobierno argentino y destacó los avances alcanzados en materia de reformas económicas.

La agenda de Georgieva continuará este martes con una visita a Vaca Muerta. Allí recorrerá el bloque Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín, en una actividad orientada a conocer el potencial energético del yacimiento, considerado por el Gobierno como uno de los principales motores para aumentar las exportaciones y el ingreso de divisas al país.