El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el exsenador nacional Edgardo Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa, ingresó en su etapa decisiva en los tribunales de Asunción. Este lunes, la Fiscalía presentará su alegato de clausura y solicitará una condena para ambos acusados, luego de concluir la etapa de producción de pruebas.

La audiencia está prevista para las 10 y será encabezada por el fiscal Ysrael Villalba, quien expondrá su valoración de las pruebas reunidas durante el proceso y fundamentará el pedido de condena por el intento de ingresar a Paraguay con una importante suma de dinero sin declarar.

La última audiencia de incorporación de pruebas se desarrolló en la Sala 9 del Palacio de Justicia de Asunción. Allí, los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo presentaron los últimos elementos probatorios antes de que el Tribunal especializado en delitos económicos diera por cerrada esa etapa y fijara el inicio de los alegatos finales.

El tribunal está integrado por las juezas Elsa García, quien preside el debate, Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris. Tanto Kueider como Guinsel Costa optaron nuevamente por no declarar durante esta fase del juicio y solo conservarán el derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de que los magistrados pasen a deliberar.

Si el desarrollo de la audiencia lo permite, también podría comenzar el alegato de la defensa. En esa instancia, los representantes de los acusados buscarán refutar los argumentos de la Fiscalía y sostendrán su propia interpretación de la prueba incorporada al expediente, además de brindar su versión sobre los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2024.

Ese día, la pareja fue detenida en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, cuando intentaba ingresar a Ciudad del Este con 211.000 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar ante las autoridades aduaneras.

Tras los alegatos de la defensa, la Fiscalía podrá ejercer su derecho a réplica y, posteriormente, los abogados defensores tendrán la posibilidad de presentar una dúplica antes de que el tribunal dé por concluido el debate oral y fije la fecha del veredicto.

El proceso judicial comenzó el 9 de junio, luego de tres postergaciones que demoraron el inicio del juicio desde noviembre de 2025 hasta mediados de 2026. Durante todo ese tiempo, Kueider y Guinsel Costa permanecieron bajo arresto domiciliario en distintos inmuebles de Asunción.

Al estar acusados de contrabando en grado de tentativa, la pena máxima prevista se redujo de cinco años a dos años y medio de prisión, ya que el delito no llegó a consumarse. En caso de ser condenados, el tiempo que llevan detenidos será computado al momento de fijar la pena.

Además del juicio por contrabando, ambos enfrentan otra causa en Paraguay por presunto lavado de activos. La Justicia de ese país los acusa de haber utilizado fondos de origen ilícito para adquirir departamentos y cocheras en Asunción, bienes que actualmente permanecen embargados.

La situación judicial de Kueider también se complica en la Argentina. La Cámara Federal de San Martín rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, por lo que el exsenador será detenido cuando regrese al país.

En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado impulsa una investigación por presunto lavado de activos y solicitó la extradición de Kueider desde Paraguay. Ese pedido ya cuenta con el aval de la Fiscalía paraguaya, aunque el exlegislador deberá finalizar primero el proceso judicial que enfrenta en ese país. A su vez, existe otra causa por presunto lavado en la Justicia de Entre Ríos, mientras la Corte Suprema analiza qué tribunal será competente para continuar con esa investigación.