La actividad económica registró una caída del 1,5% en abril respecto de marzo, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pese al retroceso mensual, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un crecimiento interanual del 1,6% y acumuló una suba del 0,3% en los primeros cuatro meses del año.

El dato llegó luego del repunte del 3,5% registrado en marzo y reflejó una desaceleración en varios de los sectores que habían mostrado una recuperación el mes anterior.

De los 15 sectores que integran el EMAE, siete registraron aumentos en la comparación con abril del año pasado. Los mayores incrementos correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un alza del 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó un 10,9%, siendo este último el rubro con mayor incidencia positiva sobre el indicador.

En contraste, ocho sectores presentaron caídas interanuales. Entre ellos sobresalieron Pesca, con una baja del 28,4%, Industria manufacturera, que retrocedió 2,9%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una disminución del 3,2%.

También la Construcción volvió a mostrar un desempeño negativo. Después de crecer un 8,3% en marzo, cayó un 1,8% en abril. La Industria manufacturera pasó de una suba del 5,2% a una contracción del 2,9%, mientras que Comercio revirtió el crecimiento del 4,2% registrado el mes anterior y cerró abril con una baja del 3,2%.

La caída mensual fue mayor a la prevista por distintas consultoras privadas. Analytica proyectaba un descenso del 0,8%, mientras que el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC) estimaba incluso un leve crecimiento mensual del 0,2%.

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el EMAE acumuló un crecimiento del 2,1% en el primer cuatrimestre respecto del mismo período de 2025 y remarcó que el indicador de tendencia ciclo sumó 25 meses consecutivos de expansión.

El funcionario reiteró además que espera que desde mayo o junio comience un período de mayor crecimiento económico, al que definió como "los mejores 18 meses de las últimas décadas". Entre los factores que mencionó para sostener esa expectativa figuran la concesión de rutas nacionales, la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal.

Sin embargo, parte de esas iniciativas todavía enfrenta demoras. Algunas medidas continúan pendientes de tratamiento legislativo y otras fueron postergadas por su impacto fiscal, por lo que el comportamiento de la actividad en los próximos meses será uno de los principales indicadores para evaluar la evolución de la economía.