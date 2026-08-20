La actividad económica repuntó en junio, pero cerró el trimestre con retroceso

La economía argentina volvió a crecer durante junio y cortó dos meses consecutivos de caídas. Sin embargo, los datos del segundo trimestre muestran que la actividad todavía no logra consolidar una recuperación sostenida.

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido este jueves por el Indec, la actividad registró en junio un crecimiento del 0,8% respecto de mayo en la medición desestacionalizada.

Además, al comparar el resultado con junio de 2025, la economía mostró un avance interanual del 2,7%.

El dato mensual significó un cambio de tendencia luego de las caídas registradas durante los dos meses anteriores. Pese al repunte, el nivel de actividad de junio se mantuvo por debajo de los registros alcanzados en marzo y enero de este año, e incluso de diciembre de 2025.

De esta manera, el comportamiento de los últimos meses continúa mostrando altibajos y dificultades para sostener una expansión continua. El segundo trimestre terminó con un nivel de actividad inferior al observado al comienzo del período.

El escenario también presenta diferencias entre los distintos sectores de la economía. Mientras algunas actividades productivas muestran avances, otras continúan afectadas por la debilidad de la demanda y un menor nivel de producción.

Los próximos datos del Indec serán claves para determinar si la mejora registrada en junio marca el inicio de una recuperación o si la economía continuará alternando meses de crecimiento y retroceso.