La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó oficialmente ante FIFA una apelación para intentar reducir la sanción de 10 partidos que recibió Leandro Paredes por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

El objetivo de la entidad es que el castigo contra el mediocampista de Boca sea reducido a tres encuentros, el mínimo previsto para el caso. De prosperar el pedido, Paredes podría cumplir toda la suspensión durante la actual triple fecha de amistosos de la Albiceleste.

La presentación fue realizada por el departamento legal de AFA y lleva las firmas del asesor legal Andrés “Patón” Urich y del abogado especializado en Derecho del Deporte Ariel Reck.

AFA busca reducir la sanción de Paredes

Paredes recibió una suspensión de 10 encuentros después de los disturbios que se produjeron con futbolistas españoles en la final del último Mundial.

La estrategia de AFA apunta ahora a reducir considerablemente ese castigo. Los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron aceptados como partidos Clase A, por lo que podrían computarse para cumplir la sanción.

En caso de que FIFA acepte el planteo y reduzca la suspensión a tres fechas, Paredes quedaría habilitado nuevamente después de estos compromisos y podría regresar a la convocatoria de Lionel Scaloni para la última fecha FIFA del año, prevista para noviembre.

Cuándo se conocerá la respuesta de FIFA

La resolución no será inmediata. La AFA deberá esperar entre 20 y 25 días para conocer la respuesta a la apelación, por lo que la definición llegará después de los tres amistosos que afrontará la Selección Argentina.

Mientras se resuelve su situación disciplinaria, Paredes dejó en claro que pretende continuar formando parte de la Albiceleste. El futbolista visitó recientemente a sus compañeros en el predio de Ezeiza y mantuvo una conversación con Scaloni.

“Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, afirmó el mediocampista.

Scaloni le abrió las puertas de la Selección

Las declaraciones de Paredes llegaron después de que, tras la final del Mundial, pusiera en duda su continuidad en la Selección Argentina. Sin embargo, el volante cambió su postura y el propio Scaloni también manifestó públicamente su intención de seguir contando con él.

El entrenador lo definió como un futbolista “histórico” del seleccionado y aseguró que mantiene las puertas abiertas para su regreso una vez que pueda volver a jugar.

Por ahora, Paredes deberá esperar la resolución de FIFA. Si la apelación de AFA prospera en los términos solicitados, los tres amistosos de esta ventana internacional podrían ser suficientes para completar su suspensión.