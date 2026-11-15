River Plate espera una respuesta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre el pedido para reducir la sanción de Gonzalo Montiel, quien recibió tres fechas de suspensión tras ser expulsado en el último Superclásico ante Boca. El Tribunal de Disciplina podría comunicar su decisión entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre, en la previa de los octavos de final del Torneo Clausura.

El defensor fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez luego de una infracción sobre Lautaro Blanco, en el partido que Boca ganó por 1 a 0 en La Bombonera. Posteriormente, el Tribunal de Disciplina consideró que la acción correspondió a "juego brusco grave" y estableció un castigo de tres encuentros.

La decisión generó malestar en el equipo de Núñez, que consideró excesiva la sanción y presentó un pedido formal para que sea revisada. Uno de los principales argumentos fue que ninguna de las otras once expulsiones registradas por el mismo motivo durante el Torneo Clausura recibió un castigo de tres partidos.

Qué pidió River ante la AFA

La dirigencia millonaria busca que la suspensión de Montiel pase de tres a dos fechas. El futbolista también presentó su propio descargo ante el organismo, en el que solicitó que se revisara la jugada y sostuvo que su intención había sido disputar la pelota.

En su presentación, el lateral derecho cuestionó el criterio utilizado para sancionarlo y comparó su infracción con otras acciones similares que tuvieron distintas resoluciones arbitrales durante el campeonato.

Montiel ya cumplió una fecha de suspensión en la victoria de River por 2 a 0 frente a Aldosivi. Actualmente se encuentra junto a la Selección argentina, que se prepara para disputar un amistoso ante Costa Rica el próximo martes en Córdoba.

Cuándo podría volver a jugar Montiel

La resolución de AFA será determinante para conocer cuándo podrá regresar el defensor. Si se mantiene la sanción original de tres partidos, Montiel se perderá los octavos de final ante Lanús y también un eventual encuentro de cuartos.

En cambio, si el Tribunal acepta reducir el castigo a dos fechas, el futbolista cumpliría la última jornada de suspensión frente al Granate y quedaría habilitado para una posible instancia de cuartos de final, siempre que River avance.

El partido ante Lanús está previsto para el domingo 22 de noviembre, en el estadio Monumental. Mientras espera la resolución, el cuerpo técnico ya analiza alternativas para cubrir el lateral derecho.