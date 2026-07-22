La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió este miércoles a desmentir las versiones que aseguraban que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, había sido citado por la Justicia de Estados Unidos en el marco de una investigación que involucra a la entidad. A través de un comunicado oficial, la casa madre del fútbol argentino calificó esas publicaciones como falsas y sostuvo que generaron una interpretación errónea de la documentación judicial.

Según explicó la AFA, la orden emitida por un tribunal federal estadounidense no está dirigida ni a Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino. El documento, indicó la institución, corresponde a un tercero que deberá aportar información en una investigación, por lo que las autoridades de la entidad no tienen la obligación de presentarse a declarar.

La entidad también negó otra de las versiones que circularon durante las últimas horas: que agentes federales estadounidenses hubieran secuestrado teléfonos celulares, computadoras u otros dispositivos electrónicos pertenecientes a los dirigentes. En ese sentido, aseguró que no existió ningún procedimiento de esas características y cuestionó la difusión de información sin respaldo oficial.

El comunicado fue publicado luego de que distintos medios informaran sobre un supuesto operativo realizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, cuando parte de la delegación argentina emprendía el regreso al país tras disputar la final del Mundial 2026. A raíz de esas versiones, la AFA decidió fijar su postura para aclarar el alcance de la investigación que lleva adelante la Justicia estadounidense.

Si bien la investigación sobre operaciones comerciales vinculadas a la AFA en Estados Unidos continúa en una etapa preliminar, la institución insistió en que Tapia y Toviggino no fueron citados ni pesan sobre ellos medidas judiciales relacionadas con el expediente mencionado en las publicaciones periodísticas.