A pocos días de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, trascendió un pedido especial que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elevó a la FIFA para el trascendental encuentro del miércoles en Atlanta.

Según informó el periodista Diego Monroig, la AFA solicitó que la Albiceleste pueda disputar el partido con la camiseta alternativa azul, la misma que ya utilizó durante el certamen frente a Jordania. La respuesta del organismo internacional se conocerá este martes, cuando también quede definido oficialmente cuál de las dos selecciones actuará como local.

Un guiño a una noche histórica

La posibilidad de que Argentina vuelva a vestir la camiseta azul despertó inmediatamente el recuerdo del Mundial de México 1986, cuando el equipo dirigido por Carlos Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona.

Aquella tarde en el estadio Azteca quedó inmortalizada por los dos goles del capitán argentino: la recordada "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo", considerado por muchos como la mejor conquista en la historia de los Mundiales.

Si la FIFA aprueba el pedido, la Selección volverá a vestir un uniforme cargado de simbolismo en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional.

También resta definir el árbitro

Además de la indumentaria, en las próximas horas la FIFA dará a conocer el equipo arbitral que impartirá justicia en la semifinal, de la que saldrá el segundo finalista del Mundial 2026.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Cómo está el historial en los Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en la Copa del Mundo.

Inglaterra ganó tres partidos.

Argentina obtuvo una victoria.

Empataron una vez, en Francia 1998, con clasificación argentina por penales.

Más allá de los antecedentes, la Albiceleste buscará este miércoles escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista y conseguir el pasaje a la final, con la ilusión intacta de defender el título conquistado en Qatar 2022.