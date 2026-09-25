La disputa entre Vélez y Boca por la clasificación en la Copa Argentina sumó este viernes un nuevo capítulo. El Tribunal de Apelaciones de la AFA rechazó el recurso presentado por el club de Liniers y ratificó que el equipo de Boca continuará en la competencia.

De esta manera, quedó firme el cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final. El partido está previsto para este domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

Vélez había apelado la resolución del Tribunal de Disciplina que, el pasado martes, había rechazado su pedido para quedarse con el partido de octavos de final ante Boca. El reclamo surgió porque el Xeneize había firmado la planilla oficial con seis futbolistas extranjeros, cuando el límite establecido era de cinco.

Qué reclamaba Vélez

El club de Liniers sostenía que la inclusión del sexto extranjero constituía una infracción que debía derivar en la pérdida del partido para Boca. Por eso, solicitó que se le otorgara un triunfo por 3-0 y se le reconociera la clasificación a los cuartos de final.

Además, en su apelación pidió una medida cautelar para suspender el partido entre Boca y Racing hasta que existiera una resolución definitiva sobre su reclamo. Vélez argumentaba que, si el encuentro se disputaba y posteriormente obtenía un fallo favorable, sería imposible reparar el supuesto perjuicio deportivo.

El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, declaró inadmisible el recurso y rechazó la medida solicitada. La resolución fue adoptada por tres votos contra ninguno, según trascendió.

El argumento de la AFA

La controversia comenzó por la presencia de Ángel Romero entre los suplentes de Boca. El futbolista paraguayo figuraba en la planilla, pero no ingresó al campo de juego durante el partido frente a Vélez.

El Tribunal de Disciplina había considerado que existió una infracción reglamentaria relacionada con la confección de la planilla, pero entendió que no se configuró una alineación indebida porque el sexto extranjero no tuvo participación efectiva.

Por esa razón, Boca recibió una sanción económica equivalente a 1.000 valores de entrada, estimada en unos 50 millones de pesos, pero no perdió el partido ni su clasificación.

El presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, había explicado además que la normativa establece el límite de cinco extranjeros, pero no determina expresamente que superar ese número en la planilla implique automáticamente la pérdida del encuentro. También diferenció la presencia de un futbolista en el banco de suplentes de su participación efectiva en el partido.

Boca ya tiene rival y fecha

Con la decisión del Tribunal de Apelaciones, Boca quedó habilitado para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing.

El encuentro se jugará este domingo 27 de septiembre a las 17 en el Gigante de Arroyito. El ganador avanzará a las semifinales, donde se enfrentará con Banfield, que llegó a esa instancia después de eliminar a Deportivo Riestra por penales.

Del otro lado del cuadro, Atlético Tucumán espera por el vencedor del partido entre Estudiantes de La Plata y Platense.