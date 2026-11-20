La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió reducir de tres a dos fechas la sanción de Gonzalo Montiel por su expulsión en el último Superclásico entre River y Boca. De esta manera, el defensor cumplirá su segunda jornada de suspensión este domingo ante Lanús y podrá volver a jugar si el Millonario consigue avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura.

La decisión fue tomada este jueves por el Tribunal de Disciplina, que aceptó parcialmente el pedido de reconsideración presentado por River. El club de Núñez había cuestionado el castigo inicial y solicitado que se revisara la cantidad de partidos que debía cumplir el lateral derecho.

Montiel había recibido tres fechas de suspensión luego de ver la tarjeta roja en la derrota de River por 1 a 0 frente a Boca, en La Bombonera. La expulsión se produjo por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco, que el árbitro Nicolás Ramírez consideró como juego brusco grave.

Con la modificación del fallo, el campeón del mundo ya cumplió una fecha ante Aldosivi y deberá completar la restante frente a Lanús, por los octavos de final. Por lo tanto, no estará disponible para ese compromiso.

Cuándo podrá volver a jugar Gonzalo Montiel

La reducción representa un alivio para River de cara a la continuidad del campeonato. Si el equipo logra superar a Lanús, Montiel quedará habilitado para disputar los cuartos de final del Torneo Clausura.

El encuentro ante el Granate se jugará este domingo 22 de noviembre, desde las 19.30, en el estadio Monumental. El ganador avanzará a la siguiente instancia y enfrentará al vencedor del cruce entre Instituto y Huracán.

Mientras tanto, Leonardo Ponzio deberá resolver quién ocupará el lateral derecho. Giovanni González fue titular ante Aldosivi y aparece como la principal alternativa para cubrir la ausencia del defensor argentino.

Por qué River pidió reducir la sanción

La dirigencia de River consideró excesivo el castigo original de tres partidos y presentó un descargo ante el Tribunal de Disciplina. Entre sus argumentos, el club señaló diferencias con otras sanciones aplicadas durante el Torneo Clausura por expulsiones bajo el mismo criterio disciplinario.

El pedido buscaba que Montiel pudiera regresar antes de los playoffs. Finalmente, el organismo aceptó reducir una fecha, aunque mantuvo la suspensión que le impedirá estar frente a Lanús.

De esta manera, River consiguió recuperar a Montiel antes de lo previsto, aunque su regreso dependerá de que el equipo supere los octavos de final y continúe en carrera por el título.