La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo significó un nuevo logro deportivo para el equipo de Lionel Scaloni, sino también un importante ingreso económico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Luego del triunfo por 3-1 ante Suiza, la Albiceleste aseguró un premio de USD 27 millones, correspondiente a la instancia alcanzada dentro del esquema de distribución establecido por la FIFA para esta edición del torneo.

El Mundial 2026 cuenta con un fondo récord de USD 727 millones destinados a premios, impulsado por la ampliación del certamen a 48 selecciones y el aumento de partidos disputados.

Cuánto puede seguir ganando Argentina

El dinero que recibe cada selección aumenta a medida que avanza en la competencia. Argentina ya tiene garantizados USD 27 millones por estar entre los cuatro mejores equipos del mundo, pero todavía puede incrementar esa cifra.

Si termina en el cuarto puesto mantendrá ese monto, mientras que si consigue quedarse con el tercer lugar recibirá USD 29 millones.

En caso de alcanzar la final, el premio será de USD 33 millones para el subcampeón. Si logra defender el título conseguido en Qatar 2022 y vuelve a levantar la Copa del Mundo, la AFA embolsará USD 50 millones, el premio más alto entregado en la historia del torneo.

Un Mundial con premios récord

La edición 2026 marcó un cambio importante en la distribución económica de la FIFA. Con 48 participantes, el torneo generó mayores ingresos por derechos televisivos, patrocinadores y entradas, recursos que permitieron elevar las cifras destinadas a las federaciones.

Cada selección participante recibió además un aporte inicial de USD 1,5 millones para afrontar gastos de preparación y logística, mientras que los premios deportivos se suman según la posición final en el campeonato.

Los equipos que quedaron eliminados en la fase de grupos recibieron USD 9 millones, mientras que aquellos que avanzaron a octavos de final obtuvieron USD 15 millones. Los conjuntos que llegaron a cuartos aseguraron USD 19 millones.

La distribución interna queda en manos de la AFA

El dinero que entrega la FIFA corresponde a las federaciones nacionales. En el caso argentino, la AFA definirá la distribución de los fondos de acuerdo con los acuerdos establecidos previamente con los futbolistas y el cuerpo técnico.

Los premios económicos forman parte de una negociación interna que suele contemplar al plantel, entrenadores y otros integrantes de la delegación que participan del Mundial.

Con Argentina nuevamente entre los cuatro mejores del mundo, la Selección no solo mantiene viva la ilusión deportiva de conquistar otro título, sino que también asegura una recompensa económica histórica para el fútbol argentino.