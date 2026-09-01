La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegará este martes a San Juan en una visita oficial que incluirá actividades vinculadas al sector productivo provincial. Entre los compromisos previstos aparece un contacto con empresas proveedoras de la minería sanjuanina, uno de los sectores que busca posicionarse ante el crecimiento de los grandes proyectos de cobre que se desarrollan en la provincia.

Según pudo saber DIARIO HUARPE, la agenda contempla un encuentro institucional con representantes del sector proveedor minero, donde se expondrá el rol que cumplen las empresas locales dentro de la cadena de valor de la actividad y los desafíos que enfrentan frente al nuevo escenario de expansión minera.

La actividad se desarrollará mediante un recorrido institucional que habitualmente se ofrece a autoridades, empresarios y referentes que visitan San Juan para interiorizarse sobre el entramado de proveedores y servicios vinculados a la minería. El trayecto previsto abarca distintos puntos entre los departamentos de Albardón y Pocito.

Desde el sector indicaron que el contacto surgió a partir de gestiones impulsadas desde la propia Vicepresidencia de la Nación, interesada en conocer la realidad de las empresas que abastecen a la industria minera en San Juan.

La recorrida estará encabezada por dirigentes de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), entidad que en los últimos meses ha tomado protagonismo en distintos debates vinculados al desarrollo del cobre, la participación local en los proyectos mineros y los alcances de los recientes acuerdos binacionales entre Argentina y Chile.

Fuentes consultadas señalaron que existían contactos para concretar saludos protocolares entre Villarruel y el gobernador Marcelo Orrego, aunque por el momento no había una confirmación oficial sobre horario ni lugar.

La posible reunión genera expectativa debido a que se trata de la segunda visita de la vicepresidenta a San Juan durante 2026 y se produce en un contexto donde la provincia busca consolidar inversiones vinculadas a la minería, la infraestructura y el desarrollo productivo.

Otras actividades previstas

De acuerdo con información que circulaba este lunes, se espera que alrededor de las 12 horas Villarruel realice una visita a una planta industrial de la empresa Arcor. Sin embargo, esta actividad todavía no había sido confirmada oficialmente por su entorno.

También se espera su presencia, cerca de las 17 horas, en la sede local del INTA, ubicada en el departamento San Martín. Allí recorrerá el Banco de Germoplasma de Olivo, una de las iniciativas de investigación y preservación genética más importantes vinculadas a la producción olivícola provincial.

La visita tendrá carácter oficial y marcará el regreso de Villarruel a San Juan luego de su paso por la provincia en marzo pasado. En aquella oportunidad había llegado desde Mendoza, tras participar de actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia, y utilizó el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento para regresar a Buenos Aires junto a su comitiva.