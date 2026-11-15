El Congreso de la Nación tendrá una semana de intensa actividad parlamentaria, con dos discusiones que concentran la atención política del Gobierno de Javier Milei: la reforma electoral que busca suspender las PASO y el Presupuesto 2027. Entre el lunes 16 y el jueves 19 de noviembre, ambas cámaras desarrollarán reuniones de comisión, audiencias públicas y encuentros con especialistas y representantes de distintos sectores.

El momento más importante llegará el martes 17. A las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomará el tratamiento de la reforma electoral integral impulsada por el Poder Ejecutivo. La reunión será clave para el oficialismo, que busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con una iniciativa que tiene entre sus principales objetivos modificar el sistema electoral y dejar sin efecto las elecciones primarias.

La discusión se da en medio de las negociaciones de La Libertad Avanza con los bloques dialoguistas y los gobernadores para conseguir los apoyos parlamentarios. La posibilidad de obtener un dictamen y llevar posteriormente el proyecto al recinto dependerá de los acuerdos que consiga el oficialismo.

Ese mismo martes, pero en Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá a las 16 para continuar con el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2027. La iniciativa es otra de las prioridades legislativas de la Casa Rosada y tendrá un lugar central en las conversaciones políticas de las próximas semanas.

La actividad del martes comenzará más temprano. A las 11 habrá una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, donde especialistas expondrán sobre la sostenibilidad y el fortalecimiento de las prestaciones del sistema de salud. También se analizarán modificaciones a distintas leyes vinculadas con cuestiones tributarias y financieras.

Durante esa jornada, Diputados tendrá además reuniones de las comisiones de Asuntos Cooperativos, Pequeñas y Medianas Empresas, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Familias y Niñez, Intereses Marítimos y Comercio. Entre los temas previstos figuran la emergencia de las pymes, la manipulación de contenidos digitales, la trazabilidad de la pesca y la situación de las empresas de telefonía celular.

En paralelo, el Senado realizará a las 14 una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. También habrá encuentros parlamentarios de amistad con representantes de Finlandia y Panamá, además de reuniones con delegaciones diplomáticas de Francia y Emiratos Árabes Unidos durante el lunes y el martes.

La minería tendrá su espacio el miércoles 18. A las 9, la Comisión de Minería de Diputados recibirá a empresarios provinciales de la región del litio, quienes expondrán sobre los desarrollos mineros en sus respectivas jurisdicciones. La actividad se produce en un contexto en el que el sector busca ganar protagonismo dentro de la agenda económica nacional y en el que San Juan sigue de cerca las decisiones vinculadas con las inversiones y el crecimiento de la actividad.

Ese día también habrá una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado, a las 10, mientras que las comisiones de Turismo, Asuntos Administrativos y Municipales, Ciencia y Tecnología y Justicia y Asuntos Penales desarrollarán sus respectivas reuniones. Entre los asuntos previstos aparece un proyecto que modifica el Código Penal en relación con el vandalismo rural.

La actividad parlamentaria continuará el jueves 19, cuando a las 11.30 la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados reciba a especialistas para analizar los discursos de odio, las dinámicas de estigmatización pública y su impacto sobre los derechos de comunicación y la libertad de expresión.

De esta manera, el Congreso encara cuatro jornadas con una agenda que combina iniciativas centrales para el Gobierno, discusiones económicas y debates sectoriales. Sin embargo, el resultado de las negociaciones por la reforma electoral y el avance del Presupuesto 2027 marcarán buena parte de la pulseada política de una semana clave para el oficialismo.