El escenario político sanjuanino empezó a mostrar movimientos inesperados de cara a las elecciones de 2027. Uno de ellos tiene como protagonista a Sergio Vallejos, presidente de Evolución Liberal, quien confirmó que trabaja en la construcción de un frente político bajo el paraguas nacional de Dante Gebel y dejó abierta la posibilidad de compartir espacio con el sindicalista Eduardo Cabello, histórico dirigente de la CGT y la UOCRA.

La novedad no pasa desapercibida. Vallejos, identificado durante años con posiciones liberales, admitió que acompaña una construcción nacional donde confluyen dirigentes de distintos sectores políticos y sociales. “Estamos trabajando en la conformación de un frente político y acompañando un movimiento nacional que encabezan dirigentes como Eugenio Casielles”, explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV. Según detalló, se trata de “un movimiento nacional liberal con sensibilidad social”, preocupado por los jubilados, la educación, el narcotráfico, la corrupción y la infraestructura.

En ese armado aparece una figura que hasta hace poco parecía difícil de imaginar junto a Vallejos: Eduardo Cabello. Sin embargo, el dirigente liberal no dejó lugar a dudas.

“En ese espacio confluyen dirigentes de distintos sectores. Hay representantes gremiales, empresarios, liberales y dirigentes sociales”. Y fue más allá: “Nosotros apoyamos ese espacio. Si Eduardo Cabello termina siendo quien lo represente en San Juan, ahí estaremos acompañando”.

La construcción política impulsada por Gebel aparece así como un punto de encuentro entre sectores que tradicionalmente estuvieron enfrentados. Vallejos, lejos de mostrarse incómodo con esa convivencia, aseguró que comparten objetivos comunes vinculados al desarrollo económico y la generación de empleo.

Distancia de Milei

La otra definición fuerte de Vallejos tuvo como destinatario al presidente Javier Milei, a quien apoyó en el pasado pero de quien hoy marca diferencias cada vez más profundas.

“Creo que Javier Milei está muy enfocado en sostener el superávit fiscal y en demostrar resultados macroeconómicos. Pero muchas veces pareciera faltar sensibilidad respecto de los problemas cotidianos de las familias argentinas”, sostuvo.

En ese sentido, reivindicó un modelo liberal diferente al que impulsa el Gobierno nacional. “Los liberales hablamos de un Estado presente, pero más eficiente y más efectivo”, señaló.

También defendió el rol estatal en áreas sensibles como educación, infraestructura y seguridad. “Lo que sostengo es que el Estado debe cumplir correctamente determinadas funciones esenciales”, remarcó.

Vallejos incluso cuestionó la prioridad que el Presidente le otorga al equilibrio fiscal. “Creo que Milei está obsesionado con la caja, está obsesionado con el superávit”, afirmó durante la entrevista.

Lejos de abandonar su identidad liberal, el dirigente sanjuanino se definió como “un liberal nacionalista”, partidario de la baja de impuestos, la generación de empleo privado y la defensa de los intereses productivos de San Juan.

Mientras el mapa político comienza a reconfigurarse, la posibilidad de ver a Vallejos y Cabello compartiendo un mismo espacio aparece como una de las novedades más llamativas del escenario provincial. Una convergencia que, por ahora, tiene un punto de encuentro común: la construcción política que impulsa Dante Gebel.

Textuales

Sergio Vallejos / Presidente de Evolución Liberal