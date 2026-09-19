La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este jueves, por una abrumadora mayoría de 152 votos a favor, una resolución que le reclama de inmediato a Estados Unidos retirar su decisión de impedir la participación de la delegación palestina en su octogésimo primer período de sesiones.

La medida se tomó al considerar que las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense violan el Acuerdo sobre la Sede firmado con la ONU. Con esta determinación, se confirmó que el presidente palestino, Mahmud Abbas, podrá intervenir ante el organismo multilateral mediante una transmisión televisiva en la fecha y hora que ya estaban previstas.

El resultado de la votación reflejó un amplio apoyo internacional a la presencia de Palestina en las sesiones del organismo en Nueva York, a pesar de las limitaciones del país anfitrión. La resolución cosechó únicamente tres votos en contra: el del propio Estados Unidos, Israel y Paraguay. Asimismo, se registraron cuatro abstenciones por parte de Colombia, Panamá, Honduras y Perú.

Los Estados que impulsaron y acompañaron el texto remarcaron que Washington vulneró el Acuerdo sobre la Sede suscrito con la ONU. Dicho tratado internacional fija las obligaciones legales del país anfitrión para garantizar el acceso sin obstáculos a las dependencias de la organización, obligándolo a facilitar el ingreso y la residencia diplomática a los Estados miembros, delegaciones y observadores que participan en las actividades de la Asamblea General.

Tras la votación, el Ministerio de Exteriores palestino celebró la resolución y agradeció el respaldo de los países promotores —a quienes calificó de «hermanos y amigos»— y de los Estados que votaron a favor. Las autoridades palestinas resaltaron que la medida evitará cualquier restricción sobre los encuentros de más alto nivel y el resto de las comisiones del período de sesiones.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo ratificó que el discurso de Mahmud Abbas se transmitirá por vía telemática según el calendario preestablecido, asegurando que «la voz del pueblo palestino llegará a Naciones Unidas» y rompiendo los intentos de excluir a la delegación del Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

Desde la cancillería palestina añadieron que la resolución valida la continuidad de su representación en el seno de la ONU y frustra los esfuerzos orientados a marginar su causa.

A su vez, reiteraron la decisión de seguir defendiendo los derechos de su población y su protección mediante vías políticas, jurídicas y diplomáticas, al tiempo que sostendrán sus actuaciones frente a la ocupación, las políticas coloniales, los crímenes atribuidos a colonos israelíes y las prácticas que menoscaban su autodeterminación.

El comunicado concluyó reafirmando que el objetivo final de estas acciones es la consolidación de un Estado de Palestina independiente, con Jerusalén como su capital.

Fuente: Xinhua y Europa Press.