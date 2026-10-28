Las acciones de empresas brasileñas registraron fuertes caídas este miércoles 28 de octubre, en medio de la tensión política desatada tras la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Según informó TN, algunos papeles retrocedieron más de un 13%, mientras el principal índice bursátil del país también operó en terreno negativo.

El índice Bovespa, que reúne a las acciones más negociadas de la Bolsa de San Pablo, registraba una baja del 2,63%. Entre las compañías más afectadas se encontraba Grupo Vamos, cuyos papeles caían un 13,06%, seguida por Magazine Luiza, con un retroceso del 12,35%. Por su parte, Natura anotaba una pérdida del 8,91%.

El mercado, afectado por la incertidumbre política

La reacción financiera se produjo luego de una serie de acontecimientos que profundizaron la incertidumbre en Brasil. Tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro cuestionó el resultado y anunció que buscaría anular los comicios.

Posteriormente, la Justicia brasileña dispuso restricciones vinculadas con su salida del país y la entrega de documentación, en el marco de causas judiciales que enfrenta. Sin embargo, el senador llegó a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas, luego de viajar en un avión privado que despegó desde Puerto Iguazú, en Misiones, con una escala en Guayaquil, Ecuador.

La situación añadió un nuevo foco de tensión política y judicial, en un contexto en el que los inversores ya venían reaccionando al resultado electoral. La reelección de Lula había provocado fuertes pérdidas en los mercados brasileños, debido a que parte de los operadores esperaba una victoria de Bolsonaro y un posible cambio en la orientación económica del país.

Qué pasó con el real brasileño

En contraste con la caída de las acciones, el real mostró una recuperación frente a la moneda estadounidense durante la jornada. De acuerdo con los datos publicados por TN, la divisa brasileña se apreciaba un 0,67% frente al dólar, después de la fuerte depreciación registrada al comienzo de la semana.

La evolución de los activos financieros estará condicionada por la respuesta política e institucional a los acontecimientos recientes y por las señales que surjan sobre el rumbo económico de Brasil.

La volatilidad también mantiene la atención de los inversores argentinos, debido al peso de Brasil como socio comercial. Una depreciación persistente del real puede afectar la competitividad de los productos argentinos, mientras que las turbulencias regionales pueden repercutir en el comportamiento de los bonos y otros activos financieros locales.