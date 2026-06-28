Franco Colapinto no ocultó su desilusión después de finalizar 15° en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El argentino aseguró que una pérdida de potencia desde el momento de la largada comprometió su rendimiento durante toda la competencia y le impidió aprovechar el potencial que había mostrado el auto en las sesiones previas del fin de semana.

Tras bajarse del monoplaza, el piloto de Alpine explicó que el problema apareció apenas se apagaron los semáforos. "Largué y me quedé sin potencia", resumió al analizar una carrera que rápidamente se volvió cuesta arriba. Según detalló, esa falla lo hizo perder posiciones en los primeros metros y condicionó toda su estrategia, ya que nunca pudo recuperar el rendimiento esperado.

El argentino señaló que el equipo deberá revisar qué ocurrió con el sistema de potencia para evitar que el inconveniente vuelva a repetirse en las próximas fechas del campeonato. A pesar del resultado, destacó que durante las prácticas y la clasificación el comportamiento del auto había sido más competitivo, lo que alimentaba la expectativa de pelear por un mejor resultado en carrera.

Colapinto también reconoció que siente impotencia porque el desperfecto apareció en un momento en el que el equipo mostraba señales de crecimiento. Consideró que el ritmo era suficiente para luchar por posiciones más adelantadas y lamentó no haber podido capitalizar el trabajo realizado durante todo el fin de semana en el circuito Red Bull Ring.

Ahora, el piloto argentino buscará dar vuelta la página y enfocarse en la próxima cita del calendario de la Fórmula 1. Tanto Colapinto como Alpine confían en resolver los inconvenientes mecánicos para volver a competir en igualdad de condiciones y acercarse nuevamente a la zona de puntos en las siguientes carreras de la temporada.