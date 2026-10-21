La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a un proyecto que endurece las penas por vandalismo rural e incorpora nuevos delitos al Código Penal. La iniciativa fue aprobada durante una sesión especial de alto voltaje político, en la que también se trataron la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la trazabilidad del fentanilo y otros medicamentos de alto riesgo, la emergencia en discapacidad, el endeudamiento familiar y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a Chaco.

El proyecto, impulsado originalmente por legisladores del PRO, apunta a castigar tanto el ingreso no autorizado a establecimientos rurales como los daños que afecten directamente la producción agropecuaria.

Una de las figuras incorporadas establece penas de 1 mes a 1 año de prisión para quien ingrese a un campo, terreno o dependencia rural contra la voluntad de quien tenga derecho a impedirlo.

La pena podrá elevarse hasta 2 años cuando esa intrusión obstaculice de manera sustancial la producción o genere un peligro concreto para personas, animales o cultivos.

Hasta 8 años de prisión por daños a la producción

El cambio más severo alcanza a quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes esenciales para la actividad rural.

La iniciativa fija penas de 2 a 8 años de prisión y una multa de entre 3 y 12 veces el valor del perjuicio ocasionado cuando el ataque afecte directamente el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de un establecimiento.

Entre los bienes protegidos aparecen cereales y oleaginosas sin cosechar o almacenados en silobolsas, bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales y yerbatales.

También quedan incluidos ganado, aves de corral, animales de granja, alfalfares, otros forrajes, leña, carbón y productos agropecuarios durante su transporte.

Cuándo no será delito ingresar a un campo

El texto establece que la existencia de alambrados, muros, vallas o carteles será suficiente para presumir que el propietario no autoriza el ingreso.

Sin embargo, contempla excepciones cuando una persona entre por una necesidad justificada, para brindar auxilio o cuando no resulte posible distinguir claramente el límite entre el establecimiento y la vía pública.

De esta manera, el proyecto busca diferenciar una intrusión deliberada de situaciones excepcionales en las que el ingreso pueda estar justificado.

El proyecto ahora deberá pasar al Senado

La aprobación se produjo dentro de una extensa sesión especial en la que el oficialismo buscó avanzar con su propia agenda y debió negociar con bloques aliados para reunir apoyos.

Antes del tratamiento del vandalismo rural, Diputados había aprobado cambios vinculados con la propiedad privada y un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo.

Con la media sanción de la Cámara baja, el proyecto sobre vandalismo rural deberá ser tratado ahora por el Senado para completar su recorrido legislativo y convertirse en ley.