La canasta de crianza registró en mayo un incremento de entre 1,7% y 1,8%, en línea con la desaceleración de la inflación general, según informó el Índice Nacional de Estadísticas y Cesos (Indec). El indicador mide el costo mensual de mantener a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 12 años en la Argentina.

El relevamiento contempla dos componentes principales: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo cotidiano; por el otro, el valor económico del tiempo de cuidado requerido en cada franja etaria.

Para los menores de un año, el costo total alcanzó los $520.569 en mayo, con una suba del 1,7% respecto de abril. En este segmento, más de dos tercios del valor corresponde al tiempo de cuidado, mientras que el resto se explica por bienes y servicios básicos.

En el caso de los niños y niñas de entre uno y tres años, la canasta se ubicó en $620.125. En este grupo, el componente de cuidado representa cerca del 65% del total, manteniéndose como el factor de mayor peso dentro del cálculo.

Para la franja de cuatro y cinco años, el valor ascendió a $529.756, con un incremento del 1,8%. En este tramo etario, la participación entre bienes, servicios y cuidado se distribuye de manera más equilibrada, con proporciones cercanas al 50% para cada componente.

En tanto, para los niños en edad de escuela primaria, la canasta llegó a $665.950 en mayo, también con una suba del 1,8% mensual. Al igual que en el grupo anterior, los costos se reparten de forma casi equitativa entre consumo de bienes y servicios y el valor del cuidado.

Según la metodología oficial, el Indec calcula el costo del cuidado a partir del tiempo teórico requerido para cada edad, valorizado según la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de casas particulares. Los bienes y servicios se estiman a partir de la canasta básica total del Gran Buenos Aires, ajustada por coeficientes de adulto equivalente según cada tramo de edad.

El organismo detalla que la metodología se basa en lineamientos elaborados junto a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y Unicef, que establecen criterios para estimar tanto el consumo como el tiempo de cuidado en cada etapa de la infancia.