La carrera electoral por las intendencias de San Juan comenzó a sumar nuevos nombres de cara a los comicios de 2027. En Jáchal y Calingasta, dos dirigentes departamentales hicieron públicas sus aspiraciones de conducir sus municipios y comenzaron a mover fichas para construir sus respectivos proyectos políticos. Se trata del orreguista Felipe Táñez Ruiz y del peronista Alfredo Amín.

En Jáchal, Táñez, actual concejal del oficialismo provincial, confirmó que quiere disputar la intendencia y aseguró que el espacio político que responde al gobernador Marcelo Orrego trabaja en la construcción de una alternativa para competir por el municipio. El dirigente considera que existen posibilidades de terminar con dos décadas de administraciones justicialistas.

"El 2027 está a la vuelta de la esquina y hay mucha expectativa por el norte sanjuanino, porque esta vez se puede dar", sostuvo.

En ese camino, Táñez aseguró que mantienen conversaciones avanzadas con distintos sectores para consolidar un frente electoral. Entre los espacios mencionó al Partido Bloquista, Producción y Trabajo, la UCR, MODAD, el PRO, Dignidad Ciudadana y Unión y Lealtad, una fuerza de origen peronista que se incorporó recientemente al armado.

El concejal también sostuvo que durante los últimos siete años construyó su presencia territorial y que ya recorrió el departamento junto con su equipo de trabajo. Su planteo es llegar a 2027 con una propuesta que contemple las demandas de los distritos en materia social, productiva, de servicios y obra pública.

Amín quiere disputar la intendencia de Calingasta

En Calingasta, otro dirigente comenzó a posicionarse para competir por el sillón municipal. Alfredo Amín, empresario vinculado con los servicios mineros, exdiputado provincial y secretario de la Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA), confirmó que se considera precandidato a intendente dentro del espacio peronista.

"Sí, soy precandidato a intendente", afirmó a Acero y Roca. El dirigente planteó que el departamento necesita renovar sus liderazgos y sostuvo que es momento de discutir una conducción con una mirada diferente sobre el desarrollo local.

"Creo que era muy oportuno que aparezcan figuras nuevas en el departamento, con un liderazgo distinto de lo que ya hemos visto hasta ahora", manifestó.

Su propuesta tiene a la minería como uno de los ejes centrales. Amín considera que el próximo intendente deberá comprender el impacto que tendrá la actividad en la economía departamental y trabajar para que ese crecimiento alcance a otros sectores.

"Creo que tiene que haber un intendente que entienda la dinámica, la importancia de la actividad minera como eje fundamental de desarrollo del resto de las actividades", explicó.

Además, planteó que uno de sus principales objetivos será alcanzar el "empleo pleno", mediante la articulación entre el municipio, las empresas mineras, la capacitación laboral y el desarrollo de proveedores locales.

De esta manera, Jáchal y Calingasta comenzaron a mostrar algunos de los movimientos políticos que anticipan la disputa electoral de 2027. Mientras Táñez apuesta a consolidar un frente departamental alineado con Orrego, Amín busca instalar una propuesta peronista con la minería y el empleo como principales ejes de campaña.