La Caja de Acción Social mantiene una alta demanda de sus líneas de préstamos y logró incrementar la cantidad de operaciones liquidadas por día, según explicó Juan Pablo Medina a DIARIO HUARPE. El funcionario señaló que anteriormente se ubicaban en alrededor de 40 o 45 préstamos diarios y que actualmente superan las 60 operaciones.

"Estamos funcionando mucho mejor, hemos agilizado bastante las cuestiones administrativas y por ende también hemos podido sumar varios préstamos desde que iniciamos", explicó Medina. El funcionario remarcó que el aumento se consiguió sin modificar los recursos humanos destinados a la atención.

Un trámite más ágil

Medina explicó que la Caja simplificó y dinamizó el proceso administrativo para reducir los tiempos de espera de quienes solicitan los préstamos. "En 24 horas, 48 horas, desde que se presentan, en el mismo día ya se determina cuál es la capacidad de pago, cuánto se les puede prestar", señaló.

Según detalló, una vez realizado ese procedimiento, el dinero puede impactar en la cuenta del solicitante dentro de las siguientes 24 o 48 horas. "Con las tasas más bajas de la provincia, por supuesto, nosotros no tenemos costos agregados, así que realmente es muy conveniente", afirmó.

Cuatro líneas disponibles

El funcionario explicó que actualmente funcionan cuatro líneas de préstamos en la Caja de Acción Social. Entre ellas se encuentran las destinadas a remodelación de vivienda, rodados y préstamos personales, además de una línea asistencial.

"Las cuatro líneas de préstamos están funcionando muy bien", sostuvo Medina. Según explicó, la línea de préstamos personales es la más solicitada debido a que no tiene un destino definido, mientras que la asistencial apunta a resolver cuestiones de salud.

Sobre esta última, destacó que se trata de situaciones que "son cuestiones inevitables y generalmente urgentes", por lo que la Caja pone a disposición tasas preferenciales.

Una herramienta para el desendeudamiento

Consultado sobre si la morosidad puede llevar a los empleados públicos a solicitar estos préstamos, Medina consideró que la herramienta puede servir para afrontar deudas con intereses superiores. "Yo creo que es una solución más que válida, que siempre se ha usado", afirmó.

El funcionario explicó que quienes pueden solicitar estos créditos son los empleados y agentes de planta permanente de la Administración Pública de la provincia, incluyendo los tres poderes, las municipalidades y agentes con convenio.

"Yo creo que es una solución que ayuda al desendeudamiento porque cuando uno toma un préstamo mucho más barato respecto de cuotas, de tasas, contra otro y va y cancela con eso, efectivamente tiene que pagar mucho menos en el mes siguiente", sostuvo.

La demanda se mantiene alta

Medina aseguró que el interés por estas líneas de crédito se mantiene "siempre muy alto" y destacó que la Caja todavía cuenta con margen para otorgar más préstamos. "Estos últimos cuatro meses desde que hemos actualizado no hemos ni siquiera llegado al monto, es decir que todavía tenemos posibilidades de prestar más", explicó.

De cara a los últimos meses del año, el funcionario anticipó que puede registrarse un incremento de las consultas. "Por excepcionalidad siempre sobre noviembre, diciembre hay más consultas, se torna más atractivo porque la gente puede que solicite por el tema de vacaciones o tomarse algún descanso", señaló.

Ante ese escenario, Medina indicó que la Caja procura sumar turnos durante esos meses y disponer de mayor presupuesto para poder responder a la demanda. "Nosotros siempre tratamos de agregar turnos sobre esos meses y de incorporar por supuesto algo más de presupuesto para poder responder a la demanda", concluyó.