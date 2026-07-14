La Casa Rosada decidió no profundizar la tensión diplomática con Brasil luego de las críticas e insultos que un funcionario del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó contra el presidente Javier Milei en las redes sociales.

Consultadas sobre las declaraciones, tanto fuentes del Gobierno nacional como de la Cancillería evitaron polemizar y se limitaron a responder que no tenían comentarios al respecto, manteniendo la estrategia de preservar los canales diplomáticos formales entre ambos países.

La polémica surgió luego de que el secretario general de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos, cuestionara el próximo viaje de Milei a Brasil para participar de un acto político en apoyo al senador Flavio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición y candidato presidencial para las elecciones de octubre.

A través de sus redes sociales, Boulos calificó al mandatario argentino con fuertes descalificaciones y cuestionó su participación en la campaña electoral brasileña, profundizando el distanciamiento político entre ambas administraciones.

Un vínculo marcado por las diferencias

Las relaciones entre los gobiernos de Milei y Lula se mantienen frías desde el inicio de la gestión libertaria, con contactos limitados a los canales diplomáticos institucionales y sin encuentros bilaterales entre ambos presidentes.

Las diferencias ideológicas se profundizaron por el respaldo que Milei manifestó en reiteradas oportunidades al expresidente Jair Bolsonaro, principal líder de la oposición brasileña, quien permanece inhabilitado para competir en las próximas elecciones.

Ante esa situación, el espacio opositor llevará como candidato al senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien fue recibido por Milei en la Quinta de Olivos hace dos semanas.

Tras ese encuentro, el Presidente argentino expresó públicamente su respaldo al dirigente brasileño y confirmó que el próximo 25 de julio viajará a San Pablo para participar del lanzamiento de su candidatura. Luego tiene previsto trasladarse a Brasilia para reunirse con Jair Bolsonaro.

La estrategia regional del Gobierno

El viaje forma parte de la estrategia internacional impulsada por la Casa Rosada para fortalecer vínculos con dirigentes y gobiernos alineados con la centroderecha en América Latina.

En ese marco, Milei también confirmó su presencia en las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia, previstas para el 28 de julio y el 7 de agosto, respectivamente.

Mientras tanto, pese al intercambio de declaraciones y a las diferencias políticas entre ambos gobiernos, la Cancillería argentina mantiene la relación institucional con Brasil a través de la Embajada en Brasilia, evitando escalar el conflicto diplomático en la previa de la visita presidencial.