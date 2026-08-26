La Casita de Tronquito, ubicada en Carpintería, Pocito, atraviesa una nueva necesidad y apela a la solidaridad de los sanjuaninos para garantizar la alimentación de los perros y gatos que permanecen bajo su cuidado.

Cecilia Montaño, propietaria y responsable del refugio, explicó que necesitan reunir alrededor de $1.000.000 para afrontar la compra de alimento. Se trata de uno de los gastos más importantes que tiene el espacio debido a la cantidad de animales que alberga diariamente.

Actualmente, en el refugio conviven alrededor de 150 gatos y entre 80 y 100 perros. Mantener semejante cantidad de animales implica disponer todos los días de una importante cantidad de comida, además de afrontar otros gastos vinculados a su cuidado.

Por este motivo, Montaño volvió a recurrir a la solidaridad de la comunidad. El objetivo inmediato es conseguir los fondos necesarios para comprar alimento y garantizar que los animales puedan continuar recibiendo su comida mientras permanecen en el lugar.

La Casita de Tronquito funciona desde hace años como hogar para perros y gatos que fueron rescatados de distintas situaciones. Muchos llegan después de haber atravesado el abandono y requieren no solamente alimentación, sino también atención y cuidados hasta lograr recuperarse.

No es la primera vez que el refugio necesita del acompañamiento de los sanjuaninos. Meses atrás impulsó una campaña para reunir fondos destinados a comprar la finca donde funciona. Aquella iniciativa consiguió el respaldo de la comunidad y permitió alcanzar el objetivo.

Ahora, con un gasto cercano al millón de pesos solamente para comprar alimento, el desafío es sostener el día a día de los animales. Por eso, desde el refugio remarcaron que cualquier colaboración, independientemente del monto, representa una ayuda para continuar con la tarea.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con La Casita de Tronquito y ayudar con la compra de alimento para los perros y gatos pueden realizar una transferencia al alias lacasitadetronquito a nombre Ceciclia Montaño. Desde el refugio remarcaron que cualquier aporte, sin importar el monto, suma para poder cubrir el gasto y garantizar la alimentación de los animales.