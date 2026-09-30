Un ámbito de intercambio y reflexiones con la impronta del pensamiento filosófico tanto del Papa Francisco y como el del Papa León XIV fueron plasmados en el marco de la segunda jornada de la Semana Social 2026. La Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo llevó a cabo este martes el "Conversatorio del Agua 2026" en el Aula Monseñor Manfredi de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo).

El encuentro reunió a especialistas, referentes académicos y miembros de la comunidad bajo el lema "La búsqueda del Bien Común es lo que da vida a un pueblo" (León XIV), con el objetivo central de presentar el Proyecto AURA (Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua) y analizar la aplicación de tecnología e inteligencia artificial en la gestión de los recursos hídricos en la provincia.

En diálogo con Germán Grosso, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, la voz referente de esta iniciativa indicó a DIARIO HUARPE los aspectos esenciales de este encuentro y qué conclusiones se alcanzaron.

"Hemos analizado lo que es la realidad hídrica de la provincia de cara a lo que han sido las nevadas de este año, pero también los años de escasez que fuimos transitando. Hay muchos desafíos para todo lo que es la realidad hídrica de la provincia y la verdad que ha sido una jornada muy enriquecedora donde se han escuchado muchas voces al respecto", contó el licenciado.

Germán Grosso, presidente de la Comisión de Justicia y Paz.

En un aspecto importante que se pudo lograr en el encuentro fue el programa de alerta temprana sobre el monitoreo para el Río Jáchal: " a través de estaciones de monitoreo se puede ir controlando y midiendo el caudal del agua, las sustancias que trae arrastradas el río para, ante la mínima detección de alguna irregularidad, activar todas las alertas. Este es un proyecto que surgió de la Comisión de Justicia y Paz, se presentó a la Secretaría de Recursos Energéticos de la provincia y justamente su secretario y el coordinador de ese programa, como es el ingeniero Dolling, han estado exponiendo hoy. Es una propuesta concreta para una situación que sabemos que genera muchas veces alarma o preocupación en la población", resaltó Grosso.

Respecto al Proyecto Aura, el referente comentó sobre la implementación del modelo en la propia Universidad Católica: "se trabaja sobre el manejo del agua potable. el tratamiento de las aguas servidas, pero además, se tiene otra finalidad, que es la cuestión pedagógica, es decir, concientizar a los chicos en todos los niveles educativos que, cuidar el agua es compartir el mañana. Es lo que pedía el Papa Francisco en Laudato si, como es el cuidado de la casa común y, dentro de ese cuidado, el cuidado del agua como fuente de vida".

En uno de los paneles, se expuso el monitoreo de recursos glaciares y periglaciares en la provincia.

El rol de la IA en el cuidado de los recursos naturales

Como el lema del conversatorio es el "bien común que da la vida a los pueblos", extraído de "Magnifica Humanitas" de León XIV, Grosso manifestó que "representa un fin que lo construimos entre todos. La inteligencia artificial, es un desafío para toda la humanidad, nos presenta muchos riesgos y alertas, pero al mismo tiempo nos da muchas oportunidades. Entonces, la idea es poner a la persona, a la dignidad de la persona, al ser humano en el centro para que se sirva de la tecnología y no estar al servicio de la tecnología, de los algoritmos o de los dueños de las tecnologías", explicó.

En esta actividad se destacó la participación de estudiantes, docentes y representantes del sector productivo, del Estado, del ámbito sindical y de la investigación académica. Hubo presencia de agentes del INTA, regantes, de la Universidad Nacional de San Juan, del Departamento Hidráulica y del sector energético también.

Por último, Grosso no dejó de vincular esta iniciativa con la Semana Social que el Arzobispado viene desarrollando desde 2018, aplicando un principio fundamental de la línea de acción que instauró Francisco en la Iglesia Católica: una Iglesia de "puertas abiertas". "Año tras año venimos discutiendo diferentes problemáticas cada vez con mayor fuerza, siguiendo el mandato de Francisco, que nos dejó la amistad y el diálogo social, desarrollado en el Fratelli Tutti y en todos sus mensajes. Estas acciones son las que permiten construir y vivir en armonía y con dignidad para todos", concluyó.

Fotos y video: Martín Britos.