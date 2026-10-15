La jornada judicial de este último miércoles 14 no solo sacudió el escenario político local, sino que tuvo un impacto directo en el comportamiento digital de los sanjuaninos. La causa del Acueducto Gran Tulum y la audiencia de notificación a exfuncionarios se transformaron en el tema excluyente de conversación e interés, según revelan los datos de búsquedas web y mediciones de mercado.

De acuerdo con un relevamiento de la Consultora Tiempos sobre las tendencias en redes sociales en San Juan registradas el miércoles 14 de octubre de 2026, el tema "Acueducto" acaparó el 48% del total de las interacciones y menciones en plataformas digitales. La temática duplicó con creces al resto de las discusiones de la agenda provincial: la categoría general de Política alcanzó un 18%, la Minería un 15%, las búsquedas vinculadas a la Inflación se ubicaron en un 7%, mientras que otros temas completaron el 12% restante.

Un "pico de atención" impulsado por las novedades judiciales

El interés en los motores de búsqueda como Google mostró un comportamiento tipo pico esporádico, acelerándose fuertemente entre el mediodía y la tarde del miércoles. El punto de máxima tracción coincidió con el desarrollo de la audiencia de formalización e imponderables clave de la causa, entre ellos:

La nómina de citados: Las consultas sobre los 11 exfuncionarios imputados (incluyendo al exgobernador Sergio Uñac y al diputado Cristian Andino) encabezaron las búsquedas orgánicas.

Las ausencias en Tribunales: La confirmación de la inasistencia de las principales figuras políticas generó una segunda ola de tráfico, orientada a conocer los argumentos presentados por la defensa y la resolución de la jueza Mónica Lucero.

El pedido de desafuero y las advertencias judiciales: La posibilidad de solicitar el desafuero para ordenar la comparecencia presencial aceleró búsquedas con términos específicos como "audiencia acueducto San Juan" y "desafuero Uñac".

Redes sociales: espacio de réplica e impacto político

Mientras que en las búsquedas de Google los usuarios intentaban entender el minuto a minuto del proceso judicial, en redes sociales como X (Twitter), Facebook e Instagram la conversación estuvo dominada por el debate y la repercusión de las publicaciones de los medios locales.

El abrumador 48% registrado por la Consultora Tiempos confirma que la atención de la opinión pública sanjuanina se desplazó de las preocupaciones económicas habituales para concentrarse masivamente en la resolución institucional y legal de la obra del Acueducto Gran Tulum.