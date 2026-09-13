La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a elevar la tensión con el Gobierno nacional y advirtió que no descarta convocar a una medida de fuerza antes de que termine el año si la Casa Rosada no abre una instancia de diálogo para discutir la situación laboral y económica del país.

La advertencia fue realizada por Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la central obrera, luego de participar en Roma del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti y de una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano.

Jerónimo señaló que la CGT observa con preocupación la pérdida de puestos de trabajo, el endeudamiento de las familias y el deterioro de los ingresos previsionales. En ese contexto, sostuvo que la conflictividad podría aumentar si el Ejecutivo no habilita un canal de negociación con los sindicatos.

El sindicalista fue consultado específicamente sobre la posibilidad de concretar una medida de fuerza antes de fin de año y respondió: “Es algo que nunca descartamos”. Sin embargo, aclaró que un paro no es actualmente la primera alternativa de la conducción cegetista y agregó: “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”.

Durante su paso por el Vaticano, los representantes sindicales argentinos entregaron al Pontífice un documento en el que expusieron su diagnóstico sobre la situación social del país. Entre los principales puntos planteados aparecen el empleo, las deudas de los hogares y la situación de los jubilados.

El mensaje de León XIV durante el encuentro estuvo justamente centrado en la necesidad de promover el diálogo entre sectores con posiciones diferentes. El Papa llamó a cultivar una “cultura de la negociación” que permita buscar acuerdos y priorizar el bien común por encima de los intereses particulares.

Jerónimo consideró que ese planteo también puede trasladarse a la discusión política argentina y reclamó que el Gobierno convoque a los distintos actores para debatir respuestas frente a los problemas económicos y laborales.

La conducción de la CGT tiene previsto reunirse durante la próxima semana para analizar el escenario y definir cómo continuará su estrategia. La posibilidad de profundizar las protestas dependerá, según anticipó Jerónimo, de la respuesta que obtengan desde la Casa Rosada.

El planteo sindical se produce además antes de la visita prevista del papa León XIV a la Argentina en noviembre. Dentro de esa agenda está contemplado un encuentro con representantes de la CGT, empresarios y movimientos sociales.