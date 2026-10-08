La CGT volvió a la calle este jueves para cuestionar de manera frontal el rumbo económico de Javier Milei y puso a la industria nacional como uno de los principales puntos de conflicto. La central obrera marchó en el centro porteño bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas. La industria nacional también” y advirtió que, si el Gobierno no modifica su estrategia, profundizará el plan de lucha.

La protesta se realizó frente al edificio del ex Ministerio de Industria, en Diagonal Sur y Perú, donde la conducción cegetista buscó instalar un reclamo que va más allá de la situación fabril: cuestionó el modelo económico, la apertura comercial y el impacto del ajuste sobre el empleo. La movilización forma parte del esquema de protestas escalonadas de la central contra la administración libertaria.

El crecimiento mensual de la industria tampoco alcanzó para cambiar el diagnóstico sindical. Según el INDEC, la producción industrial manufacturera subió 1,9% en agosto frente a julio, pero cayó 3,2% en la comparación interanual y acumuló una baja de 2,7% en los primeros ocho meses de 2026.

Desde el escenario, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, endureció el mensaje hacia la Casa Rosada. “O cambian su estrategia de modelo del país, que lo único que hace es expulsar a los argentinos a la pobreza y agudiza su situación o la lucha se va a seguir profundizando”, afirmó.

El dirigente también cuestionó el discurso oficial sobre la recuperación económica y puso en duda las promesas de crecimiento del Gobierno. “El pueblo argentino está triste. No lo entienden, dejen de mirar su metro cuadrado. Nuestro presidente vive en una realidad paralela. ¿Dónde están los 18 mejores meses que nos prometen?”, planteó durante el acto.

La central obrera apuntó especialmente contra el impacto de la política económica sobre las PyMEs y el empleo. En el documento difundido durante la movilización sostuvo que el sector productivo atraviesa una situación difícil y reclamó medidas para proteger a las empresas y los puestos de trabajo.

La CGT también buscó despejar una de las principales discusiones alrededor de su planteo: rechazó que su reclamo implique cerrar la economía. “No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente”, señalaron en el documento, aunque remarcaron que ningún país puede desarrollarse sin una industria propia.

Con Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello al frente de la movilización, la central volvió a colocarse en un rol opositor frente a Milei. Pablo Moyano también participó y reclamó una mayor presencia de la CGT y del peronismo en las calles. Mientras tanto, la conducción sindical mantiene abierta la discusión sobre un nuevo paro general contra el Gobierno.