Facundo Perrone, dirigente del Partido Justicialista y dirigente del giojismo, coincidió con Carlos Munisaga, intendente de Rawson y dirigente de otra línea interna del peronismo sanjuanino, en una definición que atraviesa el escenario político hacia 2027: el Partido Justicialista no representa por sí solo a todo el peronismo.

La coincidencia se produjo después de que Munisaga planteara que el peronismo también está integrado por sectores que exceden la estructura partidaria, como sindicatos y organizaciones sociales. Perrone respaldó esa mirada y la vinculó con la construcción del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que tiene entre sus referentes a Axel Kicillof y que en San Juan cuenta con la participación del propio dirigente.

“No, por supuesto que no, creo que el Movimiento Derecho al Futuro muestra que en el movimiento, cuando hemos tenido reuniones, cuando estamos recorriendo los departamentos, hay secretarios y señores de gremios, sindicatos, trabajadores, trabajadoras, hay partidos políticos también que son parte, que están en esta construcción”, sostuvo Perrone en radio Amanecer.

Desde su mirada, esa coincidencia puede extenderse a otros sectores del PJ pese a las diferencias internas. “Por ahí nosotros en el diálogo vamos a encontrar mucho más coincidencias que diferencias”, afirmó.

El planteo aparece en un momento en el que distintas líneas del peronismo provincial avanzan con sus propios espacios de cara a 2027. Perrone consideró que esas construcciones no necesariamente implican una fragmentación, sino que pueden formar parte de un proceso que termine confluyendo en una propuesta común.

“Yo creo que uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que el peronismo es uno solo. Digo, somos todos iguales, estamos todos en el mismo movimiento, hay distintas expresiones, seguro, hay distintas afinidades, las ha habido”, señaló.

Internas nacionales y el antecedente de San Juan

Al hablar de las internas, Perrone primero llevó la discusión al plano nacional y cuestionó la representatividad del padrón partidario. Sostuvo que antes de avanzar hacia una elección interna del PJ debe revisarse quiénes están habilitados para votar y cómo se conformó ese registro.

“Primero para que haya internas nosotros tenemos que ver cuál es la salud de nuestro padrón. Digo, nuestro padrón no goza de buena salud”, afirmó.

Para respaldar su posición, recordó su propia experiencia en la interna del PJ de Rivadavia de 2020, cuando fue candidato a presidente partidario. Según relató, encontró casos de militantes con muchos años de participación que no aparecían en el padrón y cuestionamientos sobre nuevas incorporaciones.

“Hace años el padrón electoral se toca a conveniencia, que se saca, que se pone”, sostuvo, y agregó que esa situación debe ser revisada para garantizar una elección representativa.

En ese punto, diferenció el antecedente de 2020 de la discusión electoral provincial de 2027. Para San Juan, consideró que una interna abierta podría ser una herramienta para resolver las diferencias entre los distintos sectores y definir candidaturas con mayor legitimidad.

“Tampoco hay que tenerle miedo a la elección de la gente”, afirmó Perrone, al señalar que la participación puede aportar representatividad a quienes encabecen una boleta.

Aun así, insistió en que su objetivo político es alcanzar una lista de unidad. “Cuando se habla de unidad se habla de un nombre, la unidad no es un nombre”, sostuvo. Y completó: “Vamos a trabajar, como le dije, a través del diálogo para construir una sola opción”.

La coincidencia con Munisaga, entonces, no pasa por la pertenencia a una misma línea interna, sino por una misma definición sobre el movimiento: para ambos dirigentes, la discusión del peronismo hacia 2027 no debería quedar limitada al funcionamiento del Partido Justicialista.