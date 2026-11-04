La comisión de emergencia agropecuaria elevó al gobernador Marcelo Orrego el pedido para declarar la emergencia en San Juan por los daños que las heladas provocaron en los cultivos. La solicitud establece que la medida tenga vigencia desde este mes de noviembre, por lo que ahora deberá continuar el trámite administrativo para concretar la declaración.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, confirmó, en declaraciones a San Juan en Noticias, por Radio Mitre, que hay más de 7.000 hectáreas con daños superiores al 50% y poco más de 3.100 hectáreas con afectaciones que superan el 80%. “Creo que era necesario esta emergencia”, sostuvo Moreno al explicar la magnitud de las pérdidas relevadas.

Cómo avanza el pedido de emergencia agropecuaria

Moreno explicó que la declaración requiere cumplir una serie de instancias establecidas por la legislación vigente. El procedimiento comienza con las denuncias de los productores, continúa con los relevamientos técnicos y la elaboración de informes, y luego pasa por una comisión que analiza la situación.

Una vez cumplidos esos pasos, el expediente se eleva al ministro y posteriormente al gobernador, acompañado por el informe del costo fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda. “El pedido es para que se declare a partir del 5 de noviembre”, precisó el secretario.

El funcionario destacó que buscan concretar el proceso en menos de 45 días desde las heladas registradas el 7 y 8 de septiembre y el 13 y 14 del mismo mes. También remarcó que, históricamente, las declaraciones se realizaban una vez finalizados los ciclos vegetativos, mientras que esta vez se busca avanzar antes de que termine el año calendario.

Qué beneficios podrían recibir los productores

El secretario explicó que la emergencia contempla principalmente beneficios impositivos y financieros, además de prórrogas para créditos tomados en entidades oficiales. Entre los organismos mencionó al Banco Nación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las agencias provinciales.

También señaló que pueden contemplarse prórrogas de juicios vinculados con el Gobierno provincial o nacional. Aclaró que estos mecanismos son diferentes del Programa de Contingencias de San Juan, destinado a productores de hasta 20 hectáreas que sufrieron daños por heladas, granizo u otros fenómenos.

En ese último caso, una vez realizados los informes y las pericias, los trámites pasan a la Agencia Calidad San Juan para establecer un aporte no reembolsable según la superficie afectada.

La preocupación por las próximas contingencias climáticas

Moreno también se refirió al escenario climático y a los riesgos que podrían enfrentar los cultivos en los próximos meses. Explicó que actualmente preocupa la humedad y los días nublados, porque generan condiciones favorables para la aparición de hongos y enfermedades.

“Estamos llevando adelante las alertas”, indicó el funcionario, quien mencionó el trabajo del Ministerio para combatir plagas y facilitar la prevención mediante planes fitosanitarios. Además, advirtió sobre la posibilidad de nuevas tormentas de granizo, luego de los episodios registrados en otras provincias y en departamentos sanjuaninos.

Por último, Moreno aclaró que cada nueva contingencia importante requerirá un procedimiento específico para ampliar la declaración de emergencia. “Ahora vamos a ir trabajando sobre cada fenómeno con tal de dar respuesta rápidamente al productor”, cerró.