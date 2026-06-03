La comparación futbolera no fue casual. El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, recurrió a dos de los máximos símbolos de la Selección Argentina para explicar por qué considera que la provincia atraviesa un momento histórico. En su visión, la minería representa a Lionel Messi y el gobernador Marcelo Orrego ocupa el rol que tuvo Lionel Scaloni en la consagración mundial: “En San Juan, Messi sería la minería, el cobre y el oro. Pero ¿con quién se desarrolló? Con nuestro Scaloni, que es Marcelo Orrego”.

La analogía fue más allá. Gutiérrez recordó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que las oportunidades mineras existían desde hace años, pero sostuvo que faltaba una conducción capaz de transformarlas en resultados concretos. “Las oportunidades siempre estuvieron, pero ahora con el gobernador Marcelo Orrego las oportunidades se han hecho. Todo estaba en potencia, pero con Marcelo Orrego se hicieron acto, acción, verbo”, remarcó.

Para el ministro, el escenario actual posiciona a San Juan como uno de los destinos más atractivos para las inversiones vinculadas al cobre y al oro. “Pueden venir a la provincia de San Juan a invertir, que va a ser rentable, estable y seguro. Tenemos seguridad jurídica, solvencia fiscal y financiera. Es una provincia sólida”, aseguró.

Además, consideró que el desembarco de los grandes emprendimientos mineros tendrá un impacto directo sobre toda la economía provincial. “Este desembarco de las mineras va a hacer que la economía de San Juan tenga un crecimiento exponencial. Vamos a tener una mayor economía que va a derramar en todos los sectores económicos y también las finanzas públicas se van a ver beneficiadas”, sostuvo.

En ese contexto, Gutiérrez también defendió el proyecto que busca habilitar a la provincia a conseguir financiamiento para obras estratégicas y calificó la iniciativa como un hecho sin precedentes para San Juan. “Sería la primera vez que la provincia de San Juan accede al mercado internacional, lo cual la pone en un lugar distinto en cuanto a su institucionalidad”, destacó.

El ministro explicó que el objetivo es conseguir las mejores condiciones posibles de financiamiento y que la herramienta preferida es la emisión de un bono internacional. “Si alguien me ofrece una mejor tasa en el bono, vamos con el bono, o si me ofrece una mejor tasa el banco, voy con el banco. De todas las opciones, la mejor herramienta en cuanto a plazo y condiciones es la que surge de una emisión y colocación en mercados internacionales”, señaló.

Según argumentó, obtener tasas más bajas permitirá multiplicar la inversión pública. “¿Tener una tasa más baja qué significa? Tener más obras. Pagás una tasa más baja y eso lo destinás más a obras, porque todo esto va a obras”, indicó.

Finalmente, defendió el tratamiento legislativo de la iniciativa y la vinculó directamente con el crecimiento provincial. “Estimo que va a ser aprobado porque, ¿quién iría en contra del desarrollo de la provincia de San Juan? Porque esto es desarrollo de la provincia de San Juan”, concluyó.

Textuales

Roberto Gutiérrez / Ministro de Economía