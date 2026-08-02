Este sábado 1 de agosto, el Centro Cultural y Educativo Koaxa Utu, perteneciente a la Comunidad Huarpe de San Juan, extiende una invitación abierta a toda la comunidad sanjuanina para dar comienzo al tiempo de gratitud y ofrendas en honor a la Pekne Tetá (Madre Tierra). El encuentro se desarrollará en el Espacio de la Cultura Ancestral, ubicado estratégicamente en el predio de Avenida Libertador y Belgrano, dentro de la Plaza Madre Universal en el departamento de Rivadavia.

El significado ancestral de agosto

Para la cosmovisión del pueblo Warpe, el inicio de agosto representa un hito fundamental en el ciclo de la vida, ya que es el mes donde la Madre Tierra se abre para recibir. Se considera que su "piel" está especialmente permeable a la abundancia, convirtiéndolo en el periodo ideal para entregarle lo mejor que surge de las huertas y del sentimiento humano.

Esta celebración no es solo un rito, sino una forma de sentir a la tierra como un ser vivo que late, respira y se mueve, integrándola plenamente a la existencia cotidiana. A través de esta conexión, la comunidad busca cumplir con la premisa de “educar para la vida”, involucrando a las familias en una experiencia de agradecimiento profundo que se manifiesta a través del encuentro, el canto, la danza y la poesía.

Cronograma de actividades y ceremonia

La jornada festiva comenzará puntualmente a las 12:00 hs con la realización de la Ceremonia Central, el momento de mayor espiritualidad y conexión colectiva del evento. Una vez finalizado este rito primordial, los presentes compartirán un almuerzo comunitario bajo la premisa de la reciprocidad y la unión.

Desde la organización, se ha solicitado a quienes deseen asistir que lleven sus alimentos listos para compartir con los demás presentes, fomentando así el espíritu de comunidad que caracteriza a los pueblos originarios. Además del almuerzo, se invita a los participantes a concurrir con su equipo de mate, dulces y, de ser posible, leña para la fogata, elemento simbólico y práctico que acompañará toda la actividad.

Fortalecimiento de la identidad cultural

Esta iniciativa, impulsada por la “Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum”, trasciende la mera festividad estacional. Su objetivo central es fortalecer la identidad cultural de la región y promover espacios de aprendizaje genuinos que estén vinculados a la vida comunitaria y al respeto irrestricto por la madre naturaleza.

La invitación del Centro Cultural Koaxa Utu representa una oportunidad para que los habitantes de San Juan se acerquen a sus raíces, participen de un rito ancestral de gratitud y reconozcan la importancia de preservar los saberes que vinculan al ser humano con su entorno natural. Bajo el saludo tradicional de ¡Takiyiwe!, la comunidad espera recibir a todos aquellos que deseen celebrar la abundancia y la vida.