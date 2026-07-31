El proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para abrir el negocio del Mundial a inversores privados sumó un nuevo obstáculo. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció su rechazo a la iniciativa y se alineó con la postura de la UEFA y la Concacaf, que ya habían cuestionado la propuesta.

La entidad, que reúne a 47 federaciones nacionales, manifestó su "profunda preocupación" por la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial valuada en 20.000 millones de dólares y respaldada por el empresario neoyorquino Joshua Kushner, quien mantiene vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado difundido desde Kuala Lumpur, la AFC sostuvo que la propuesta "no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para avanzar" y pidió a la FIFA que reconsidere el proyecto antes de continuar con su implementación.

La decisión asiática se suma al rechazo expresado por la UEFA y la Concacaf, que incluso advirtieron sobre la posibilidad de no participar en futuras competencias organizadas por la FIFA. Ambas confederaciones habían desestimado la oferta de 20 millones de dólares para cada federación miembro presentada por Infantino.

Cuestionamientos a la gobernanza de la FIFA

Más allá del rechazo al proyecto comercial, la AFC cuestionó el funcionamiento institucional de la FIFA y consideró que el conflicto dejó al descubierto "deficiencias fundamentales" en los procesos de consulta y toma de decisiones.

La confederación remarcó que una iniciativa de semejante magnitud, con consecuencias deportivas, económicas y estratégicas, no puede avanzar sin la participación activa de las confederaciones continentales, las asociaciones nacionales y los órganos estatutarios del organismo rector del fútbol mundial.

Además, reclamó una revisión urgente del modelo de gobernanza de la FIFA para garantizar mayor transparencia, consultas oportunas y una participación efectiva de todos los actores antes de adoptar decisiones de alcance global.

Con la oposición de las confederaciones de Asia, Europa y Norteamérica, el proyecto de Gianni Infantino para incorporar capitales privados al negocio del Mundial enfrenta un escenario cada vez más complejo y deja expuestas diferencias internas dentro de la dirigencia del fútbol internacional.