La Cámara de la Construcción de San Juan proyecta un 2027 con una fuerte recuperación de la actividad, impulsada por las obras públicas previstas con nuevos fondos y por el avance de los proyectos mineros. Ramón Martínez, director de Camarco San Juan, estimó que hacia el primer trimestre del próximo año el sector podría comenzar a acercarse a niveles altos de ocupación y calculó que la demanda podría alcanzar entre 3.000 y 4.000 trabajadores.

En una entrevista en El Café de la Política, por HUARPE TV, Martínez explicó que las empresas atraviesan actualmente una etapa de transición, pero que el escenario podría cambiar entre fines de 2026 y comienzos de 2027. “Yo estimo que noviembre, diciembre podríamos estar empezando con las obras y obviamente en el primer trimestre del 2027 ya ir avanzando hacia el mayor número de trabajo”, afirmó.

Al poner una fecha más concreta, señaló marzo de 2027 como un momento posible para que el movimiento tome mayor ritmo, teniendo en cuenta que enero y febrero suelen ser meses complejos para la construcción en San Juan.

La expectativa también está puesta en la generación de empleo. Martínez sostuvo que las obras deberían distribuirse de manera escalonada para evitar una suba abrupta de contrataciones seguida por otra caída cuando terminen los proyectos. “Coincidimos con el criterio tanto del Gobierno como de Uocra (...) estábamos hablando de casi 3.000, 4.000 personas”, indicó.

El dirigente consideró que la obra pública puede sostener buena parte del empleo durante 2027 y complementarse luego con la demanda minera. Incluso advirtió que, si ambos procesos coinciden, las constructoras deberán competir por trabajadores calificados: “Cuando arranque la minería lo que vamos a tener que cuidar es nuestro personal, justamente porque sabemos que la cantidad de gente no hay mucho más para contratar y la minería va a demandar mucho trabajo”.

El riesgo de la “burbuja”

Pese a las expectativas, Martínez advirtió que el crecimiento deberá administrarse con previsión. El temor está puesto en que las empresas se expandan rápidamente para responder a grandes contratos mineros y luego queden con inversiones, equipos y estructuras ociosas si esos contratos se terminan.

“Cuando te dan un contrato en Vicuña es algo muy grande, es algo para lo que vos tal vez nunca lo pensaste, entonces tenés que crecer exponencialmente. Cuando te caés o cuando salís de ese contrato, perdés mucho más que solo un contrato”, explicó.

Ante la definición de que existe el riesgo de una “burbuja”, respondió: “Exactamente, hay que tener cuidado y, como les digo, prepararse para no perder esa burbuja”. Para Martínez, la clave será mejorar procesos, capacitación y capacidad técnica para sostener la competitividad.

El pedido para que se contrate a sanjuaninos

Otro de los puntos centrales fue el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Local Minero y la prioridad para proveedores y trabajadores de la provincia. Martínez sostuvo que la Cámara acompaña el esquema aprobado, aunque remarcó que su efectividad dependerá de que las operadoras realmente lo apliquen.

“Todos los proyectos mineros están en San Juan y obviamente entendemos que la prioridad tiene que ser la contratación de sanjuaninos y también la contratación de empresas sanjuaninas”, señaló.

Sobre la normativa, agregó: “En el plano de que las mineras lo cumplan, esa es la única situación”. Y cerró con un mensaje directo a las compañías: “Es muy fácil quedar bien y cumplir con la licencia social contratando personal sanjuanino y empresas sanjuaninas”.

Textuales

Ramón Martínez / Pte. Camarco San Juan

"Noviembre, diciembre podríamos estar empezando con las obras y obviamente en el primer trimestre del 2027 ya ir avanzando hacia el mayor número de trabajo” "La prioridad tiene que ser la contratación de sanjuaninos y también la contratación de empresas sanjuaninas”.

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