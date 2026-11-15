El máximo tribunal desestimó por cuestiones formales el planteo de la defensa de Lucas Alejandro Llopiz. El agente facilitaba información a una organización dedicada al tráfico internacional de marihuana descubierta tras un operativo con casi 4 toneladas de droga.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión contra un efectivo de la Gendarmería Nacional acusado de integrar una organización narcocriminal y de brindar información clave a la banda para evadir operativos de seguridad en las rutas.

La decisión recayó sobre Lucas Alejandro Llopiz, quien fue hallado culpable del delito de confabulación en calidad de autor. El fallo contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la queja presentada por la defensa técnica debido a incumplimientos formales.

De acuerdo con la investigación judicial, mientras cumplía funciones en la Sección Antidrogas “Ituzaingó” de la fuerza, Llopiz estableció tratativas directas con José Alberto Laurencio, apuntado como uno de los principales responsables de la red delictiva. El expediente determinó que el gendarme filtraba detalles sobre los vehículos utilizados para realizar tareas investigativas y advertía sobre la presencia de controles camineros para facilitar el traslado de los cargamentos.

El origen de la causa

La investigación se puso en marcha en marzo de 2017, a partir de los datos aportados por una persona de identidad reservada tras un procedimiento concretado por la Sección “Núcleo” del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de Gendarmería en el control fijo “Paraje Cuay Grande”, situado sobre el kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes.

En aquel operativo, los uniformados interceptaron un camión Scania con semirremolque en el que transportaban 4.631 paquetes de marihuana, arrojando un peso total de 3.985,35 kilos.

La pesquisa

La droga cruzaba desde Paraguay a través de zonas ribereñas del río Paraná, a la altura de la localidad misionera de Cerro Corá, para luego ser acopiada en depósitos de Posadas.

El estupefaciente era cargado en diferentes rodados y movilizado por vía terrestre hacia destinos como Roldán (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La organización utilizaba vehículos que hacían de “punteros”, móviles sanitarios y cargas de mercadería legal para disimular el tráfico. Tras el avance de las etapas procesales, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Llopiz en agosto de 2023, sentencia que posteriormente fue ratificada por mayoría en mayo de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal, consolidando ahora el fallo definitivo con la intervención de la Corte Suprema.