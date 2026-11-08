En un fallo de profunda trascendencia institucional e histórica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford Argentina, consolidando la doctrina judicial sobre la responsabilidad civil y empresarial en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

La resolución, que adquiere especial relevancia en el camino hacia los 50 años del golpe de 1976, refrenda el engranaje represivo montado al interior de los establecimientos fabriles.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal clausuró el prolongado recorrido judicial iniciado tras la histórica sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín en diciembre de 2018, la cual acreditó que la automotriz actuó de manera mancomunada con las Fuerzas Armadas para desarticular la actividad sindical y disciplinar a la base obrera.

Los fundamentos del fallo subrayan que la represión sistemática tuvo como eje estratégico el "ámbito industrial", donde 24 trabajadores de la planta de General Pacheco fueron privados ilegalmente de la libertad, 17 de ellos capturados dentro de la propia fábrica y sometidos a tormentos en un quincho transformado en centro clandestino de detención.

El tribunal ponderó el contexto histórico y el rol de la cúpula corporativa, que facilitó legajos personales para individualizar a los delegados gremiales y proscribir huelgas en aras de garantizar los niveles de producción bajo el amparo del régimen militar.

La resolución judicial se inserta, además, en una coyuntura clave para los procesos de memoria, verdad y justicia que involucran al poder económico, coincidiendo con el avance de los juicios orales contra directivos de otras firmas multinacionales y nacionales como Mercedes-Benz y Molinos Río de la Plata, marcando un precedente ineludible sobre la complicidad civil en el terrorismo de Estado.

Detalles del fallo

La sentencia fue firmada por Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, junto con los conjueces Fernando Poviña (Cámara Federal de Tucumán) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza). En disidencia se pronunció, como suele ocurrir en casos vinculados al terrorismo de Estado, Carlos Rosenkrantz, que consideró que no estaba acreditado el rol de Müller.

Ford Motor, de origen estadounidense, se instaló en Argentina en 1914. En 1942 tuvo que cerrar por falta de insumos, producto de la Segunda Guerra Mundial. Diecinueve años más tarde, en plena etapa de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), abrió su planta en General Pacheco.

Para junio de 1976, la fábrica del partido de Tigre tenía 5124 operarios y 2083 empleados, según surge del acta del directorio 180. Para entonces, la masacre de la última dictadura ya estaba en marcha. No en vano, el emblema de la represión eran los autos que fabricaba la Ford: los Falcon verdes en los que los verdugos salían de cacería.

Unos 24 trabajadores de la Ford fueron secuestrados después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A 17 de ellos los privaron ilegalmente de la libertad dentro de la propia fábrica y a nueve los tuvieron cautivos en un quincho que fue usado como centro de detención y tortura.

En los momentos de las detenciones a algunos les mostraron las fotos que constaban en sus legajos o carnets de la Ford. Nada de esto pudo haber sido ignorado por quienes manejaban la planta, pese a sus esfuerzos por mostrarse ajenos.

¿Quién es Müller?

Müller nació en 1931 en Checoslovaquia. Ingresó en Ford a principios de la década del 60 y se desempeñó allí hasta junio de 1992. En 1976 ostentaba el cargo de gerente de Manufactura. Para el retorno de la democracia, ya era vicepresidente de la empresa.

Según reconstruyó el TOF 1 de San Martín, a partir de investigaciones como la que lideró la historiadora Victoria Basualdo, en los primeros meses del golpe —y mientras se producían los secuestros— Müller integraba el directorio de la automotriz.

La Ford, para entonces, a través de su presidente, Nicolás Courard, no escondía su alineamiento con la dictadura. En 1980, cuando se inauguraron las obras para la construcción de la planta de camiones, Courard dijo ante José Alfredo Martínez de Hoz: “Ford Motor Argentina creyó en el Proceso de Reorganización Nacional porque vio en él el vehículo para que el país se encuentre con su verdadero camino”.

Tiempo antes, en febrero de 1976, Courard le había concedido una entrevista al New York Times en la que había declarado: “Los terroristas no son solo los guerrilleros afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día”.