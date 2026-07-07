A casi diez años del femicidio de Talía Recabarren, uno de los casos de violencia de género que más conmocionó a San Juan, la causa judicial sumó un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que un nuevo tribunal local revise la condena de 16 años de prisión impuesta a Ángel Morales, quien fue hallado culpable del asesinato de la joven ocurrido en junio de 2016.

La decisión del máximo tribunal del país no modifica la condena vigente ni implica la libertad del condenado. El objetivo es garantizar el denominado "doble conforme", un derecho constitucional que establece que toda persona condenada debe tener la posibilidad de que otro tribunal revise de manera amplia la sentencia que recibió.

Cómo se originó el planteo

El proceso judicial comenzó cuando el juez de Menores Jorge Toro condenó a Morales (quien era menor de edad al momento del crimen) a 10 años de prisión.

Sin embargo, la Fiscalía apeló esa resolución y el caso fue analizado por la Sala II de la Corte de Justicia de San Juan, integrada por los ministros Juan José Victoria, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Ese tribunal hizo lugar al planteo fiscal y elevó la pena a 16 años de prisión.

Fue entonces cuando la defensora oficial Mariela López presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La defensa sostuvo que el sistema procesal juvenil vigente generó una situación particular: al haber sido la Corte sanjuanina la que agravó la condena, esa resolución se convirtió en la primera sentencia efectiva sobre la pena de 16 años, dejando al condenado sin otra instancia provincial que pudiera revisar ese aumento.

La decisión de la Corte Suprema

Los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al planteo y ordenaron que otro tribunal del mismo nivel jurisdiccional analice nuevamente la condena.

La resolución se apoyó en los antecedentes judiciales conocidos como "Duarte" y "Chambla", que desarrollan el criterio de la denominada casación horizontal, mecanismo destinado a garantizar el derecho de revisión cuando no existe un tribunal superior disponible para hacerlo.

En cumplimiento de esa resolución, el Poder Judicial de San Juan conformó un nuevo tribunal integrado por los ministros Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima, junto al camarista penal Eduardo Raed.

Está previsto que durante el mes de agosto la defensa presente sus argumentos ante esa sala, donde volverá a solicitar la absolución de Morales o, en su defecto, una reducción de la pena.

Un crimen que conmocionó a San Juan

El femicidio de Talía Recabarren ocurrió el 16 de junio de 2016 y generó una profunda conmoción en toda la provincia. Según la investigación judicial, Ángel Morales, quien era expareja de la víctima, la citó durante la noche y ambos se trasladaron hasta un callejón ubicado en la Finca Las Moras, en el departamento Zonda. Allí la asesinó por asfixia utilizando sus propias manos.

El cuerpo de Talía fue encontrado seis días después, poniendo fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia. A casi una década del crimen, la condena continúa firme, aunque ahora deberá ser analizada por un nuevo tribunal para garantizar el derecho constitucional del condenado a una revisión integral de la pena impuesta.