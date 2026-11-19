La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga ya no podrán disponer libremente de los aumentos de sus cuotas sin el control del Estado. A través de un fallo firmado este jueves 19 de noviembre, el máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 que habían eliminado las facultades de regulación sobre los valores de los planes de salud.

La decisión implica que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones tarifarias de las empresas de medicina prepaga. De esta manera, los incrementos deberán estar justificados por las variaciones en la estructura de costos y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos.

El pronunciamiento fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Se trata de la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema sobre artículos del DNU 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei.

El reclamo que llegó a la Corte Suprema

El expediente se originó a partir de una presentación judicial realizada por una afiliada de Swiss Medical, quien cuestionó los fuertes incrementos aplicados sobre su plan de salud.

Según consta en la causa, la mujer tenía contratado el plan SM02 y denunció que su cuota pasó de $136.161,21 en diciembre de 2023 a $301.218,02 en febrero de 2024. Esto representó un incremento del 110% en apenas dos meses.

La afiliada sostuvo que, si se hubiera mantenido el esquema de regulación anterior, el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

El reclamo llegó al máximo tribunal luego de que tanto la empresa de medicina prepaga como el Estado nacional presentaran recursos contra una sentencia de la Cámara Federal de La Plata.

Por qué la Corte declaró inconstitucional el DNU

Los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 habían eliminado las facultades estatales para revisar los valores de las cuotas y controlar la razonabilidad de los incrementos de las empresas de medicina prepaga.

Al analizar el caso, la Corte consideró que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran modificar la regulación del sector mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Los magistrados señalaron que la invocación de una crisis del sistema sanitario y la necesidad de mejorar la competitividad no eran argumentos suficientes para demostrar una urgencia que impidiera recurrir al tratamiento legislativo ordinario.

En ese sentido, el tribunal recordó que la Constitución Nacional habilita el dictado de DNU únicamente bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y no por una cuestión de conveniencia del Poder Ejecutivo.

Qué cambia para los afiliados a las prepagas

Con este fallo, las empresas de medicina prepaga deberán volver a someter sus modificaciones tarifarias al control de la autoridad de aplicación. La Superintendencia de Servicios de Salud tendrá nuevamente la responsabilidad de evaluar los incrementos y verificar que respondan a criterios razonables.

Sin embargo, la resolución tiene una aclaración importante: la Corte no estableció un tope automático para los aumentos vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tampoco ordenó una reducción inmediata de todas las cuotas ni una devolución generalizada de los importes que los afiliados ya pagaron.

El máximo tribunal revocó precisamente la parte de la sentencia de Cámara que había dispuesto limitar los incrementos al porcentaje de inflación y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento siguiendo los criterios establecidos en el fallo.

De esta manera, la decisión restituye el control estatal sobre las tarifas de la medicina privada y establece un nuevo antecedente judicial para los reclamos vinculados con los aumentos de las cuotas de las prepagas.