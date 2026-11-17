Más de 40 agentes de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan participaron de una capacitación en primeros auxilios psicológicos, una formación destinada a brindar herramientas para acompañar a personas que atraviesan emergencias, crisis o situaciones traumáticas. El taller fue dictado por Cruz Roja y estuvo dirigido a trabajadores que realizan tareas en territorio y pueden ser los primeros en llegar ante un episodio crítico.

La propuesta estuvo destinada a integrantes de Defensa Civil, los equipos de ECO, Salud y otras áreas municipales que mantienen contacto directo con los vecinos. El objetivo fue fortalecer su preparación para intervenir no solo ante las necesidades físicas de una emergencia, sino también frente al impacto emocional que puede generar.

Durante el encuentro se trabajó sobre cómo brindar un primer apoyo de manera breve, humanitaria y respetuosa, sin invadir a las personas afectadas ni reemplazar la intervención de profesionales especializados.

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue el método "ver, escuchar y vincular", tres acciones que permiten organizar la primera respuesta ante una situación de crisis.

El primer paso, "ver", consiste en observar el escenario, reconocer posibles riesgos, identificar las reacciones de las personas afectadas y detectar sus necesidades inmediatas. Luego, "escuchar" implica establecer un contacto tranquilo, utilizar un tono de voz calmo y ofrecer una escucha respetuosa para que la persona pueda expresar lo que está atravesando.

Por último, "vincular" apunta a facilitar el contacto con profesionales, servicios de emergencia y redes de asistencia cuando la situación requiere una atención especializada.

La capacitación puso el foco en el papel que cumplen los trabajadores municipales que recorren distintos sectores de la ciudad y que, ante un accidente o un episodio traumático, pueden convertirse en el primer punto de contacto para quienes necesitan ayuda.

Con esta formación, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan busca fortalecer la preparación de sus equipos y sumar herramientas para brindar una respuesta más coordinada y cercana a la comunidad, teniendo en cuenta que acompañar emocionalmente también forma parte de la asistencia durante una emergencia.