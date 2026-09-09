La filial sanjuanina de la Cruz Roja Argentina confirmó la realización de una nueva e importante jornada de capacitación. Se trata de un curso intensivo y presencial de Primeros Auxilios diseñado especialmente para los vecinos de la provincia. El objetivo principal de este encuentro es brindar las herramientas indispensables para actuar correctamente ante accidentes o urgencias.

Saber cómo intervenir durante los minutos iniciales de una crisis médica puede marcar una diferencia del 100% en la recuperación de un paciente. Por este motivo, la histórica entidad diagramó un espacio de formación que está abierto a toda la comunidad general. Los organizadores destacaron que los asistentes no necesitan poseer ningún tipo de conocimiento sanitario o médico previo.

Las distintas clases teóricas y las dinámicas prácticas están pedagógicamente adaptadas según las edades de los grupos participantes. La propuesta busca dejar de lado los mitos populares para enseñar técnicas modernas avaladas por la ciencia médica. De esta forma, cualquier ciudadano común podrá convertirse en la primera respuesta efectiva hasta que arribe la ambulancia al lugar.

Cuándo y dónde será la capacitación

El esperado evento formativo se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre en la Capital provincial. Las autoridades definieron que las actividades se desarrollarán en una única y extensa jornada que comenzará a las 16 horas. La instrucción finalizará a las 20 horas, completando así un módulo de cuatro horas ininterrumpidas de aprendizaje intensivo.

La sede designada para albergar a los inscriptos es el edificio propio de la institución ubicado en la zona céntrica. Los alumnos deberán acercarse a las instalaciones situadas sobre la calle Mariano Moreno 35 Oeste con puntualidad para la acreditación. Este espacio cuenta con todas las comodidades y los materiales necesarios para ensayar las maniobras corporales de manera segura.

Durante la tarde, los instructores proporcionarán recomendaciones vitales basadas en los últimos protocolos internacionales de emergencia. El programa de estudio abarca escenarios cotidianos como el tratamiento de cortes profundos y la contención de hemorragias severas. También se dictarán los pasos a seguir frente a casos de dolor torácico repentino, convulsiones prolongadas y posibles sobredosis.

Inscripciones abiertas y un fin solidario

Las personas que deseen asegurar su lugar en el curso ya pueden formalizar su registro de manera rápida y sencilla. La inscripción se realiza de forma 100% digital completando un formulario habilitado en el siguiente enlace de internet: https://forms.gle/vcMwMbNkqtSTXUv39.

Desde la coordinación recomiendan anotarse con varios días de anticipación debido a que la demanda local suele ser muy alta.

Un aspecto fundamental de esta iniciativa educativa es que posee un propósito directamente vinculado con la asistencia social. El dinero en $ que abona cada uno de los participantes se destina de forma íntegra a sostener las acciones humanitarias en la región. Así, lo que se recauda como inversión en formación retorna rápidamente a los barrios sanjuaninos en forma de ayuda concreta.

Leandro Martín, vocero oficial de la delegación en la provincia, remarcó que prepararse para auxiliar a otros es un acto de solidaridad pura. El referente enfatizó que instruirse con las organizaciones que más saben sobre el tema garantiza una preparación de excelencia. Estar listos para ayudar en la calle o en el hogar es un compromiso cívico que fortalece la seguridad de toda la población.